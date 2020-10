Carlos Sainz wint slotrit van Andalucia Rally, Nasser Al-Attiyah is eindwinnaar

Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) heeft zaterdag de AndaluciaRally gewonnen, een belangrijke voorbereidingswedstrijd in aanloop van de Dakar. Al-Attiyah telt in de eindstand 3:14 voorsprong op Carlos Sainz (MINI John Cooper Works Buggy), die de slotetappe op zijn naam wist te schrijven en daarin 3:29 sneller was dan Bernhard Ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux). Yazeed Al-Rajhi (Toyota Hilux) eindigde als derde op 10:31. Matthieu Serradori en Fabian Lurquin (Century Buggy) moesten opgeven met een kapotte schokbreker.

De Andalucia Rally werd, na de afgelasting van de Rally van Marokko, te elfder ure georganiseerd door ODC Events van David Castera die eveneens wedstrijdleider is van de Dakar. In aanloop van de moeder aller rallyraids was dit voor de deelnemers de laatste test met het nieuwe elektronische roadbook. In dat opzicht was de testmogelijkheid belangrijker dan de eigenlijke wedstrijd.

“Zowel voor Matthieu, Overdrive Racing als mezelf was dit in aanloop van de Dakar een zeer nuttige wedstrijd”, zei Nasser Al-Attiyah aan de finish. “Dit was mijn eerste keer in Andalusië. Het is hier prachtig. Ik ben David Castera enorm dankbaar om deze wedstrijd alsnog te organiseren. Het was een mini-Dakar.”

. Eindstand

1. Nasser Saleh Al-Attiyah (Qat)/Matthieu Baumel (Fra) in 8u59:09

2. Carlos Sainz (Spa)/Lucas Cruz (Spa) +3:14

3. Yazeed Al-Rajhi (Sau)/Dirk von Zizewitz (Dui) +10:31

4. Stéphane Peterhansel (Fra)/Edouard Boulanger (Fra) +25:26

5. Yasir Saeidan (Sau)/Omar Al-Lahim (Sau) +42:03