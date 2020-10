Wit-Russische president Loekasjenko overlegt met oppositieleden in gevangenis

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko heeft zaterdag verschillende gevangengenomen oppositieleden ontmoet. Dat zegt de Wit-Russische staatszender. Tijdens het 4,5 uur durende gesprek, dat plaatsvond in de gevangenis, zou gesproken zijn over hervormingen van de grondwet.

Loeksasjenko ontmoette onder meer Viktor Babariko, een van de belangrijkste oppositieleiders van het land. Babariko wilde in augustus deelnemen aan de presidentsverkiezingen, maar belandde in de gevangenis nog voor de campagne losbarstte. Ook andere vertegenwoordigers van de oppositie en leden van de Coördinatieraad - die een vreedzame machtsoverdracht nastreeft - werden betrokken bij de gesprekken.

Een mediakanaal dat verwant is met de staatsomroep heeft via Telegram ook een foto verspreid waarin te zien is dat de president samen met de oppositieleden aan een ovalen tafel zit. Nexta, een Telegram-kanaal van de oppositie, maakt eveneens melding van een overleg over aanpassingen aan de grondwet.

Over de inhoud van de gesprekken wordt niets meegedeeld. ‘De grondwet schrijf je niet op straat’, was de enige verklaring van de president.

Loekasjenko regeert Wit-Rusland al sinds 1994. Bij de presidentsverkiezingen van 9 augustus werd hij herkozen met een score van ruim 80 procent. Maar volgens de oppositie werd er op grote schaal gefraudeerd. Sindsdien vinden in het land regelmatig manifestaties plaats tegen de president.