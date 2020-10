Meer dan 100 miljoen fans voor online concert van Koreaanse BTS

Meer dan 100 miljoen fans zijn zaterdag online getuige geweest van een concert van de Koreaanse band BTS.

BTS moest eerder al een wereldtournee schrappen en de maatregelen die Zuid-Korea uitvaardigde om het coronavirus tegen te houden, dwong de band ook een live concert voor een beperkt publiek te schrappen. Dus bedacht de zevenkoppige popgroep een ander evenement: een online concert, onder de naam Map of The Soul ON:E. Met succes, want zo’n 114 miljoen fans bekeken dat concert.

BTS zag in 2013 het levenslicht en veroverde met catchy deuntjes en danspassen de hele wereld. Dynamite, het eerste nummer dat de groep volledig in het Engels zong, klom vorige maand zelfs naar de hoogste plaats op de Billboard Hot 100.