In de Mechelse deelgemeente Muizen breekt spoornetbeheerder Infrabel dit weekend de spoorwegbrug aan de Stationsberg af. De meer dan honderd jaar oude brug wordt in vier grote stuken gezaagd en afgevoerd. In mei 2021 moet de nieuwe brug af zijn.

De spoorbrug aan het station van Muizen is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Sinds 2 oktober is al geen gemotoriseerd verkeer meer toegelaten op de brug, er werd wel een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst. Door de afbraakwerken is ook voor voetgangers en fietsers de doorgang dit weekend afgesloten. Ook het treinverkeer onder de brug is onderbroken, spoorwegmaatschappij NMBS voorziet een alternatieve busdienst.

Met een grote betonzaag wordt de brug in vier stukken gezaagd, die nadien verder ontmanteld worden. Die werken nemen het hele weekend in beslag en moeten maandagochtend afgerond zijn. Op dat moment zullen voetgangers en fietsers opnieuw gebruik kunnen maken van de voetgangersbrug. Het andere verkeer wordt omgeleid via de R12 en de N15.

In februari wordt een nieuwe brug ter plaatse gebouwd en geplaatst. Alle werken zullen afgerond zijn in mei 2021. Daarna wordt ook de spoorbrug aan de Smisstraat, enkele kilometers verder, vervangen.