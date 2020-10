Wat een stunt! 19-jarige Iga Swiatek wint Roland Garros zonder setverlies na demonstratie in finale

Iga Swiatek (WTA-54) heeft verrassend Roland Garros gewonnen. In de finale nam de 19-jarige Poolse in twee sets de maat van Sofia Kenin (WTA-6). De setstanden waren 6-4 en 6-1. Swiatek is de laagst genoteerde winnares ooit in Parijs, en na Justine Henin in 2007 pas de tweede vrouw die Roland Garros wint zonder setverlies. Het is voor Swiatek de eerste toernooizege in haar profcarrière, en het is meteen een grand slam.

Swiatek (19) was de toernooirevelatie. Ze verloor tot voor de finale geen enkele set en schakelde onder meer Simona Halep uit. Een grote verrassing, want het nummer 54 geraakte tot voor dit toernooi nooit verder dan een vierde ronde op een grand slam. Kenin (21) was dan weer de winnares van de Australian Open. Het beloofde hoe dan ook een spannende wedstrijd te worden. Het duel tussen de twee was daarbovenop goed voor de jongste vrouwenfinale sinds 2003, toen de destijds 21-jarige Justine Henin in een Belgisch onderonsje de twee jaar jongere Kim Clijsters klopte.

Swiatek schoot in Parijs het best uit de startblokken en ging in meteen door de opslag van Kenin. De Amerikaanse knokte echter terug en kwam terug tot 3-3. Dat was het signaal voor Swiatek om het gaspedaal nog wat dieper in te duwen. Bij 5-3 liet de Poolse nog een setpunt liggen, maar dat herstelde ze meteen op door opnieuw door de opslag van Kenin te gaan. Ze won na 48 minuten de eerste set met 6-4.

Kenin baalt Foto: REUTERS

In de tweede set leek de veer gebroken bij Kenin. Swiatek ging door op haar elan en overklaste de Amerikaanse. Aanvankelijk gingen beide spelers nog door elkaars opslag, maar daarna stoomde Swiatek door en blikte ze Kenin helemaal in. De set eindigde uiteindelijk op 6-1. Swiatek schrijft zo met Roland Garros een eerste toernooizege op haar palmares. En dat zonder ook maar één set te verliezen. Ze is de eerste Poolse ooit die een grand slam weet te winnen.