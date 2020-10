UITSLAG ETAPPE 8 GIRO. Vroege vluchter Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) is medevluchters te slim af, peloton neemt snipperdag

Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation) heeft zaterdag de achtste etappe in de Giro gewonnen. Op 17 kilometer van de streep sprong hij weg uit een kopgroep van zes en kwam solo aan. In het peloton namen de renners een snipperdag in een typische overgangsetappe.

Kort:

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Filippo Ganna

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

Het peloton kreeg weinig tijd om te bekomen van de helse waaieretappe van vrijdag, want ook nu ging het hard van bij de start. Uiteindelijk geraakten na twintig kilometer zes renners weg en dat bleek meteen de goede vlucht. Meer zelfs: het peloton nam vervolgens toch een snipperdag en gunde de vluchters een voorsprong van een tiental minuten. De winnaar zat dus voorin.

De namen van de zes vluchters: de Brit Matthew Holmes (Lotto-Soudal), de Italianen Simone Ravanelli (Androni) en Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers), de Amerikaan Joey Rosskopf (CCC), de Oostenrijker Matthias Brändle en de tweede Brit Alex Dowsett (allebei Israel Start-Up Nation). Het zestal draaide goed rond waardoor de voorsprong stabiel bleef.

In het peloton was er even een moment van opwinding wanneer Vicenzo Nibali en zijn ploeg het tempo opvoerden na een mechanisch probleem bij Jakob Fuglsang. De Deen moest een kleine minuut goedmaken, maar in het peloton ging het blok er vrij snel opnieuw op, waardoor hij al bij al gemakkelijk kon terugkeren.

Foto: AFP

Op dertig kilometer van de streep deelde Alex Dowsett een eerste prikje uit. De Brit werd snel gegrepen, waarna Holmes, Rosskopf en Puccio ervandoor gingen. Maar ook zei geraakten niet ver. Daarop probeerde Dowsett het met een nieuwe aanvalspoging. Dit keer had de voormalige werelduurrecordhouder meer succes: hij bouwde op het golvende parcours een voorsprong op van meer dan een halve minuut. Puccio, Holmes en Rosskopf schoten te laat in actie en zagen de gepatenteerde hardrijder niet meer terug. De Brit kwam uiteindelijk met een dikke minuut voorsprong over de streep. Puccio werd tweede, Holmes derde. Voor de 32-jarige Dowsett was het nog maar zijn tweede zege in een niet-tijdrit. Daarbij komt ook nog eens dat het de eerste WorldTour-zege was voor Israel Start-Up Nation.

🇮🇹🚲 | Alex Dowsett ging er op een onbewaakt moment vandoor en pakt tot zijn eigen verbazing de zege. Schitterende overwinning voor de Brit ! 👏👏👏



🇮🇹 #Giro d'Italia LIVE

📺 Eurosport 2

💻 zonder onderbrekingen: https://t.co/rSNPVdMpX5 pic.twitter.com/eqkErAh2fZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 10, 2020

Wat deden de Belgen?

Iljo Keisse wierp zich op tot wegkapitein en reed zo goed als een hele dag aan de kop van het peloton. Voor het overige verstopten de Belgen zich in de buik van het peloton.

Verder nog iets dat u moet weten?

Nadat we eerder in de Giro al afscheid hebben moeten nemen van Ineos-kopman Geraint Thomas, zijn we nu ook Simon Yates (Mitchelton-Scott) verloren. De Brit heeft positief getest op het coronavirus en kwam niet meer aan de start van de achtste etappe. In het klassement stond Yates wel al op 3:52 van roze trui Joao Almeida.

Ondanks zijn zege begon de dag van Dowsett nochtans niet zoals hij gehoopt had:

Cleaned my teeth then realised I hadn’t drunk my freshly brewed coffee yet this morning. I really hope the day picks up because it started with a nightmare. — Alex Dowsett (@alexdowsett) October 10, 2020

We gaan ervan uit dat deze zege veel goedmaakt.

Uitslag rit 8:

1. Alex Dowsett (Israel Start-Up Nation)

2. Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers)

3. Matthew Holmes (Lotto Soudal)

4. Joey Rosskopf (CCC Team)

5. Matthias Brändle (Israel Start-Up Nation)

6. Simone Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec)

7. Michael Matthews (Team Sunweb)

8. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)

9. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates)

10. Andrea Vendrame (AG2R La Mondiale)

Foto: AFP

Foto: BELGA