Hoe het zo fout is kunnen lopen in Brussel

De stijgende coronacurve heeft vorige week in de hoofdstad alle alarmbellen doen afgaan. Cafés moeten minstens een maand dicht blijven, Brussel mag vooral niet meer bruisen.

Nee, de maatregelen zijn niet too little too late volgens minister-president Rudi Vervoort (PS). Zijn woorden waren nog niet koud, of hij testte zélf positief op covid-19. Quel bordel à Bruxelles – hoe is het zover kunnen komen?

