De Wever blijft tegen legalisering drugs, maar...

Een mogelijke oplossing voor de drugsoorlog in Antwerpen is volgens burgemeester Bart De Wever de legalisering van drugs. Dat zegt hij in een nieuw Nederlands boek. Maar intussen trekt hij zijn woorden weer in. ‘Ik ben zeer selectief geciteerd.’

‘Ik ben tegen iedere legalisering van drugs. Punt aan de lijn.’ Dat laat Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter, op Twitter weten.

De aanleiding is het boek Nederland drugsland van de Nederlandse onderzoeksjournalist Jan Tromp en onderzoeker Pieter Tops, waarover De Morgen bericht. Daarin komt ook Bart De Wever aan het woord, die in een denkoefening lijkt heil te zien in een legalisering.

‘Het kan ook zijn dat je moet vaststellen dat we dit niet aankunnen’, zegt hij in het boek wanneer het over de Antwerpse war on drugs gaat. ‘Dan moet je het opgeven, hè. Het is een optie die men onder ogen moet durven zien. De strijd tegen alcohol en nicotine is ook opgegeven. De producten zijn gelegaliseerd.’

Hij geeft zelfs meer duiding hoe hij dat dan precies zou aanpakken: ‘Ik vind het idee dat we zoiets met andere roesmiddelen nog een keer zouden doen afschuwelijk. Maar het is natuurlijk wel een oplossing. Dat kan ik niet ontkennen. Het enige waar ik dan voor pleit is: doe het rücksichtslos, doe het niet halfwas. Want dan geef je het crimineel-kapitalistische systeem een witte voorkant. De ervaring leert dat criminelen van half legale oplossingen alleen maar sterker worden.’

De auteurs zelf wil hier verder niks aan toevoegen. Ook het kabinet van de Antwerpse burgemeester is karig met commentaar. ‘Dat boek hebben we nog niet gezien’, aldus zijn kabinetschef. ‘Het is minstens uit de context en zeer selectief geciteerd.’

‘Niet opgeven’

Het is niet de eerste keer dat een interview met Volkskrant-journalist Jan Tromp en hoogleraar Pieter Tops stof doet opwaaien in Antwerpen. Een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen zei De Wever in een interview met hen dat de drugsmaffia ‘zich ook politieke invloed aan het inkopen is’. Deze suggestie dat Antwerpse politici zich met druggeld lieten betalen, leidde toen tot veel achterdocht.

In een reactie op de ‘denkoefening’ van De Wever zegt hoogleraar criminologie Tom Decorte op twitter: ‘Reguleren is geen kwestie van “de strijd staken”. De vaststelling dat de war on drugs niet werkt, leidt niet automatisch tot het opgeven van de strijd tegen drugs. Die strijd moet wel ANDERS gevoerd worden. De evolutie van het tabaksbeleid van de laatste 15 jaar toont hoe.’