Johan Beerlandt duidt ontslag uit raad van bestuur bij Anderlecht: “Geen enkele inspraak meer in dictatoriaal beleid”

In een persbericht geeft Johan Beerlandt zaterdag meer uitleg bij zijn beslissing om ontslag te nemen uit de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht. De topman van bouwbedrijf Besix hekelt de “dictaten van de meerderheidsaandeelhouder” daarmee verwijzend naar RSCA-eigenaar Marc Coucke.

“Als loyaal en verwoed RSCA fan, lid zijn van een raad van bestuur waar alleen dictaten van de meerderheidsaandeelhouder moeten geregulariseerd worden zonder enige inspraak is niet een raad waar ik constructief kan of verder wil deelnemen”, opent Beerlandt zijn mededeling.

“Wanneer de dictaten nu ook aansturen om de financiële dramatische situatie, als gevolg van een dictatoriaal beleid, door alle aandeelhouders inclusief mezelf te doen dragen en daarenboven de schijn opwekken dat het niet mee ophoesten leidt tot gedwongen verkoop van essentiële spelers, dan kan ik niets anders beslissen dan om mezelf terug te trekken als bestuurder. Ik draag als bestuurder geen enkele verantwoordelijkheid, noch inspraak in de financiële en sportieve ondergang, noch in de beslissing om topspelers te verkopen als manier om snel inkomsten te genereren.”

“Ter herinnering: ik was in december 2017 ook mede-kandidaat overnemer. Toen de heer Vanden Stock voor een andere overnemer koos, ben ik mij loyaal mee blijven inzetten voor de Club. De wijze waarop het beleid de jongste tijd werd gevoerd, zorgt ervoor dat ik heb beslist afscheid te nemen als bestuurder. Ik ben en blijf echter een verwoed RSCA fan”, besluit Beerlandt.

Anderlecht leed vorig seizoen een verlies van 36 miljoen euro. Ook het jaar daarvoor gingen de cijfers diep in het rood. Om in het kader van een herstelplan een kapitaalsverhoging te kunnen doorvoeren, wil het bestuur de minderheidsaandeelhouders (goed voor zo’n 26 procent van de aandelen) overtuigen om mee stappen in hun verhaal, maar alvast bij Beerlandt ving het management van paars-wit bot.

