Italiaanse krant zet Romelu Lukaku in de bloemetjes met speciale award: “Discipline en mentaliteit maken het verschil”

Romelu Lukaku heeft van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport een onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten op en naast het veld. De spits van Inter is de laureaat van de “Giacinto Facchetti - il bello del calcio” award, een prijs vernoemd naar Interlegende Facchetti.

Op de website van Inter staat zaterdag de motivering bij de beslissing om de Rode Duivel, die zijn eerste seizoen bij Inter achter de rug heeft, de onderscheiding te geven. “Romelu Lukaku bewees dat hij een echte goaltjesdief is met doelpunt na doelpunt in Italië en Europa. Hij voegt generositeit en altruïsme toe aan zijn complete technische pakket. Zijn menselijke kwaliteiten maken van hem een echte leider.”

In een gesprek met Gazzetta-journalist Luigi Garlando zegt Lukaku dat hij van zijn vader (ex-speler Roger Lukaku) als kind elke dag leerde hoe “discipline en mentaliteit, in het dagelijkse leven en op training” het verschil maken. “Respect hebben voor iedereen, hen in de ogen kijken. Het is eenvoudig maar het helpt me nog elke dag”, zegt Lukaku.

“Bij elk doelpunt A-teken voor moeder Adolphine”

De Rode Duivel doet nog eens het verhaal over de moeilijke omstandigheden waarin hij en zijn broer Jordan opgroeiden. “We hadden weinig geld. Mijn ouders aten ‘s avonds niet, zodat mijn broer en ik konden eten. Dit zal ik nooit vergeten en daarom help ik mijn moeder nu, want zij deed zoveel opofferingen voor ons. Telkens ik scoor maak ik een ‘A’-teken, opgedragen aan mijn moeder Adolphine want zonder haar zou ik niet zijn wat ik vandaag ben.”

Gevraagd naar de drie mensen die hij graag zou ontmoeten, antwoordt Lukaku “Kobe Bryant, Mandela en Tupac Shakur”.