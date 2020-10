Wijwater verboden door corona? Dan maar via de alcoholgeldispenser

Al sinds begin maart staan de wijwatervaten in de Diepenbeekse Sint-Servatiuskerk leeg omwille van corona. Johan Blokken van ijssalon Keysel Creymke kwam met een originele oplossing: wijwater in een dispenser voor alcoholgel.

Zaterdagavond, bij aanvang van de mis van 18 uur zullen de Diepenbeekse gelovigen eindelijk weer een kruisteken met wijwater kunnen maken. . De traditionele wijwatervaten staan wel nog altijd coronaproof leeg. ‘Toch zien we nog geregeld gelovigen die er hun hand in steken, als ze de kerk binnenkomen’, zegt pastoor Ludo Vaes. ‘Een automatisme wellicht.’

Dat was ook Johan Blokken opgevallen, die samen met zijn vrouw Sabine en dochter Caroline ijssalon Keysel Creymke uitbaat. Pastoor Vaes en vooral diaken Jos Holsteens komen er geregeld een ijsje eten. ‘Enkele weken geleden geraakten we hierover aan de babbel’, vertelt Caroline. ‘We zaten rond de tafel toen papa de alcoholgeldispenser in onze zaak in de gaten kregen. We hebben dan geprobeerd om de dispenser met water te vullen. door de te verdelen hoeveelheid aan te passen, kregen we net genoeg water op de handen om een kruisteken te maken. De oplossing was dus gevonden.’

Links-rechts

‘Wie voortaan via de ingang aan het Marktplein de kerk betreedt, wordt eerst gevraagd om de handen te ontsmetten met alcoholgel’, zegt diaken Jos Holsteens. ‘Anderhalve meter verder staat dan de tweede dispenser, met wijwater. Daar vragen we de mensen om de linkerhand onder de automatische dispenser te schuiven. Zo raken ze niets aan. Hebben ze een hoeveelheid wijwater in hun hand, dan kunnen ze met de rechterhand een kruisteken slaan, toch het ultieme gebaar dan ons telkens opnieuw herinnert aan ons christen zijn. Wijwater hebben we trouwens genoeg, want we maken het zelf. Voor één viering zit er zeker voldoende in de dispenser en met wat water en enkele grammetjes zout, hebben we meteen een nieuwe voorraad. Al moeten we vooraf wel een zegeningsgebed over het water en het zout uitspreken.’

Begroeting met alcoholgel

Pastoor Vaes is er zeker van dat dit de gelovigen een groot plezier zal doen. ‘De dispenser stellen we wel alleen op bij onze vieringen, om misbruik te voorkomen. Tegelijk gaan we bekijken hoe we op korte termijn in onze andere Diepenbeekse kerken – op Rooierheide en in Lutselus – iets gelijkaardigs kunnen plaatsen.’

‘Mooi idee en vooral goed gevonden’, lacht de Hasseltse deken Ali Cornelissis. ‘Toch zullen we het systeem voorlopig niet invoeren in onze Hasseltse kerken. Wij staan wel zelf bij de deuren om de mensen welkom te heten en om hen van alcoholgel te voorzien. Dat vinden ze ook fijn.’