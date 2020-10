Honderdvijftig passagiers betalen tot 2.300 euro voor een vlucht naar nergens

Vanop de luchthaven van Sydney is zaterdag een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas opgestegen voor een zeven uur durende toeristische rondvlucht boven het land. Honderdvijftig Australiërs hadden tot 2.300 euro over om een plekje te bemachtigen op de vlucht.

De vlucht langs onder meer het Great Barrier Reef, Uluru en de haven van Sydney werd uitgevoerd met een Boeing 787 Dreamliner, die grote ramen heeft. ‘We zullen het vliegtuig zo manoeuvreren dat de passagiers aan beide zijden een fantastisch uitzicht hebben’, zo zei kapitein Alex Passerini voor het opstijgen. ‘Vooral op Uluru (een reusachtige rotsformatie ongeveer in het midden van Australië, red.), waarvoor we een speciale toelating kregen om het te mogen overvliegen.’

Het Qantas-vliegtuig zal ook lager vliegen dan tijdens een normale vlucht. Op sommige plaatsen zal het zakken tot 4.000 voet (zowat 1.200 meter).

‘Vluchten naar nergens’

Volgens Qantas was de rondvlucht binnen de kortste keren uitverkocht. Tickets kosten 780 tot 3.800 Australische dollar (480 tot 2.300 euro).

Qantas is niet de enige maatschappij die dergelijke rondvluchten organiseert om toch nog wat geld in het laatje te brengen nu het vliegverkeer door corona op een laag pitje staat. Maar er kwam ook kritiek op onder meer de klimaatimpact van dergelijke ‘vluchten naar nergens’. Singapore Airlines bijvoorbeeld trok daardoor de plannen uiteindelijk in.

Vanwege de coronapandemie zijn in Australië de grenzen al maanden gesloten voor buitenlandse bezoekers. Ook reizen tussen de Australische deelstaten zijn grotendeels verboden.