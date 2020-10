Een man ging deze week kajakken op zee nabij Lewes in de Amerikaanse staat Delaware en kon iets heel bijzonder filmen. Nietsvermoedend was hij aan het peddelen tot hij plots werd verrast door een tuimelaar die op en over zijn kajak sprong. ‘Ik was aan het kajakken en opeens sprong een tuimelaar over mijn kajak en sloeg me met zijn staart in mijn gezicht, wat een plezier’, aldus de man.