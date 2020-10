LeBron James schittert maar is nog geen kampioen in NBA: Butler houdt titeldroom van Miami levend

Miami Heat heeft de spanning in de NBA-finale teruggebracht. Waar de LA Lakers bij winst de zeventiende NBA-titel (evenaring record Boston Celtics) zou hebben binnengehaald, won de ploeg uit Florida in de bubbel in Disney World in Orlando het vijfde duel in de best-of-seven NBA-finale met 111-108 en bracht daarmee de achterstand in de serie terug tot 3-2. Wie viermaal wint is NBA-kampioen.

Grote figuur was weer Jimmy Butler die met een waanzinnige triple-double de winst voor de Heat veiligstelde. Miami Heat telt in de clubgeschiedenis drie titels.

De ploeg van LeBron James (40 punten, 13 rebounds, 7 assists) keek lang tegen een achterstand 25-24, 60-56 en 88-82) aan, maar maakte die in het vierde kwart ongedaan. De Lakers, gekleed in hun “Mamba tenue” als eerbetoon aan de dit jaar overleden Lakers-legende Kobe Bryant, kwamen op voorsprong, maar slaagden er niet in voldoende afstand te nemen en de titel veilig te stellen.

In de laatste minuten kwam Miami Heat weer langszij, waarna in een bloedstollende slotfase afwisselend de ploeg uit Miami en de Lakers aan de leiding gingen.

Jimmy Butler leidde met 35 punten (11 op 19 shots, 12 op 12 vrijworpen), 12 rebounds en 11 assists Miami Heat na een thriller naar de nipte winst. Hij kreeg steun Duncan Robinson (26 punten) die maar liefst 7 driepunters dropte. Hij is de eerste “undrafted” speler die zoveel driepunters scoort in een NBA-finale wedstrijd. Het vorige record was van Gary Neal in 2013 die toen zes bommen lukte. Bam Adebayo en Tyler Herro tekenden respectievelijk voor 13 en 12 punten. Bij de Lakers tekende Anthony Davis voor 28 punten en 12 rebounds.

LeBron James (40 PTS, 13 REB, 7 AST) puts together his 8th career 40-point #NBAFinals performance in Game 5.



Game 6: Sunday - 7:30pm/et, ABC pic.twitter.com/joL5Qyiy6e — NBA (@NBA) October 10, 2020

Zondag krijgt Los Angeles Lakers in Game 6 een nieuwe kans om het NBA-kampioenschap te grijpen. Bij winst is de ploeg kampioen. Als Miami Heat erin slaagt te winnen, volgt dinsdag het beslissende zevende duel. Miami Heat miste nog steeds de Sloveense sterkhouder Goran Dragic (voet).

Foto: AP

Foto: AFP