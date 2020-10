Na overlijden koppel: hoe zeldzaam is malaria in ons land?

Er duiken vaak gevallen van malaria op in ons land. Maar dat de besmetting in ons land plaatsvond, is wel uitzonderlijk.

In Kampenhout is eind september een echtpaar besmet geraakt met malaria en eraan overleden. De mug die de besmetting had veroorzaakt, was wellicht meegereisd met een vliegtuig uit Afrika. Enkele jaren geleden, in 2016, kreeg een bejaarde vrouw die al zeer lang niet meer had gereisd, ook malaria. ‘Een ongelooflijk verhaal, een mysterie’, vertelden onderzoekers toen aan De Standaard. De Antwerpse patiënte moest immers vlak bij haar woning besmet zijn geraakt. Uiteindelijk werden zelfs - tevergeefs - muggenvallen geplaatst in de buurt om de oorzaak van de besmetting te achterhalen.

Dat mensen in ons land besmet geraken is heel heel zeldzaam. Maar de ziekte zelf is niet zo zeldzaam in ons land. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) stelde in 2018 liefst 351 gevallen vast, of dertig procent meer dan in 2015. Wereldwijd loopt het aantal malariabesmettingen nochtans terug, tot 219 miljoen in 2017, met 435.000 doden tot gevolg.

Reizen

‘Meer en meer Belgen die in Afrika geboren zijn, keren terug om hun familie te bezoeken’, vertelde Emmanuel Bottieau van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in april 2019 aan De Standaard. ‘Velen denken dat ze immuun zijn en nemen geen preventieve medicatie. Wie in risicogebied geboren is, bouwt een zekere weerstand op. Maar die verdwijnt na een paar jaar.’

In zijn jaarrapport benadrukte het Tropisch Instituut toen dat het belangrijk blijft om Belgen die naar risicogebied reizen correct voor te lichten. Tegen malaria bestaan goeie behandelingen, maar toch overlijden er ook in ons land mensen aan.

In februari 2016 stierf een stewardess na een trip naar Kameroen. Stefan Everts ging vorig jaar naar Congo zonder pillen te nemen. Hij raakte besmet, flirtte met de dood en moest tenen laten amputeren.

Dit zijn de symptomen van een malariabesmetting, die ongeveer tien dagen na de muggensteek optreden:

Opstoten van hoge koorts

Hoofd- en spierpijn

Grieperig gevoel

Na langere tijd: moeheid, bleekheid, diarree

Hoe stelt een arts vast dat u besmet bent?

Allereerst zal de dokter u vragen of u onlangs lange reizen hebt gemaakt naar malariagebieden. Als dit het geval is en u heeft koorts, dan wordt u onderzocht. Dit gebeurt via een bloedonderzoek, omdat de malariaparasiet zich in uw bloedbanen bevindt. Enkele druppels bloed worden meestal geprikt van de vingertop en onderzocht in het laboratorium.

Hoe kunt u besmetting voorkomen?