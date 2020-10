Coronacijfers blijven sterk stijgen

Het aantal coronabesmettingen blijft nog steeds fors stijgen. Het totale aantal mensen dat in ons land positief testte, is al gestegen tot 148.981

Tussen 30 september en 6 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 3.274,6 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt zaterdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Maandag en ook dinsdag werden zelfs 5.000 nieuwe gevallen geteld.

Gisteren meldde Sciensano ‘slechts’ een gemiddelde van 2.915,9 over de zeven dagen tussen 29 september en 5 oktober. Het gaat vandaag dus om een stijging met 80 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 148.981. Gisteren zaten we aan 143.596

Zo’n 10.151 personen zijn in België aan Covid-19 bezweken. Tussen 30 september en 6 oktober stierven dagelijks gemiddeld 13,4 mensen aan het virus.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 106 nieuwe patiënten opgenomen. Gisteren lag dat gemiddelde op 96.

Volgens de meest recente cijfers worden 1.188 ziekenhuisbedden ingenomen door Covid-patiënten, van wie er 212 intensieve zorgen nodig hebben.