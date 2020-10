Volgende debat tussen Trump en Biden definitief geannuleerd

Het is nu officieel: het debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden gaat volgende week niet door. Het debat van 22 oktober wordt dus het laatste tv-duel tussen de twee.

Het tweede verkiezingsdebat, normaal volgende donderdag gepland, is geannuleerd. Dat heeft de organiserende commissie vrijdag bekendgemaakt.

Nadat bekend raakte dat president Trump positief testte op het coronavirus, had de commissie het debat al gewijzigd in een virtuele ontmoeting. Dat werd echter door Trump geweigerd. ‘Dat is geen debat’, liet zijn campagneteam verstaan. ‘We passen voor dit trieste excuus om Biden uit de nood te helpen.’

Trump stelde daarop voor om het debat te verplaatsen naar 29 oktober. Maar een tv-duel zo kort voor de verkiezingsdatum zelf (3 november), dat weigerde Biden dan weer. Daarom heeft de organiserende commissie het tweede debat van 15 oktober gewoon geannuleerd. Tijdens die ontmoeting zouden kiezers vragen kunnen stellen aan de beide kandidaten.

Een ander debat tussen beide kandidaten is gepland op 22 oktober, in Nashville. Dat wordt meteen het laatste tussen beide kandidaten. Beide zeventigers hebben al verbaal de degens gekruist, op 29 september. Dat verliep erg chaotisch en bits.

Intussen plant Trump zelf nieuwe campagnemomenten zoals een speech in het Witte Huis zelf over “law en order” vandaag (zaterdag) en een rally in Florida op maandag, hoewel hij nog steeds besmettelijk kan zijn. Vragen of hij nu definitief virusvrij is, gaat hij uit de weg.