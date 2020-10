Koppel in Kampenhout overlijdt aan malaria, wellicht door ‘mug uit luchthaven’

In Kampenhout is eind september een echtpaar besmet geraakt met malaria en eraan overleden. Een besmetting door malaria in Vlaanderen is uiterst zeldzaam.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzoeken de besmettingen. Ze benadrukken dat het zo goed als uitgesloten is dat nog andere mensen in Kampenhout of omgeving de ziekte opgelopen zouden hebben of kunnen oplopen. De mug die de besmetting heeft veroorzaakt, is zo goed als zeker dood, zonder zich te kunnen voortplanten.

Via de luchthaven

‘De enige aanneembare verklaring is dat een exotische malariamug via de luchthaven van Zaventem of Melsbroek in ons land is binnen gebracht’, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid. Woordvoerder Joris Moonens: ‘Het type malaria waaraan het echtpaar overleden is, wijst op een variant die vooral in Afrika voorkomt. De luchthavens van Zaventem en Melsbroek zijn maar een paar kilometer verwijderd van hun woning. Een mug kan die afstand overvliegen.’

Onderzoek

Zaterdag verschaffen Zorg en Gezondheid, het Instituut voor Tropische Gezondheid en de gemeente Kampenhout meer uitleg. Onderzoekers gaan deze week wel muggen en muggenlarven zoeken in de omgeving om na te gaan welke soorten muggen er voorkomen. Het gemeentebestuur, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het ITG wensen hun steun uit te drukken voor de familie van het overleden echtpaar.