OEFENINTERLANDS. Selim Amallah scoort zijn eerste goal voor Marokko, Dessers moet wachten op debuut bij Nigeria

Selim Amallah heeft vrijdagavond in de vriendschappelijke interland van Marokko tegen Senegal zijn eerste doelpunt als Marokkaans international gescoord. De spelverdeler van Standard maakte het openingsdoelpunt in de 3-1 zege van de Marokkanen in Rabat tegen Senegal.

De 23-jarige Amallah maakte in november vorig jaar zijn debuut voor Marokko in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Mauretanië. Het oefenduel tegen Senegal was zijn derde interland.

Naast Amallah waren er bij Marokko ook basisplaatsen voor Samy Mmaee (STVV) en Sofyan Amrabat (ex-Club Brugge). De Brusselse Marokkaan Omar El Kaddouri viel in. Bij Senegal mochten Krépin Diatta (Club Brugge), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Mame Thiam (ex-Zulte Waregem) starten. Sidy Sarr (ex-Kortrijk) viel in.

Cyriel Dessers moet nog even wachten op zijn debuut voor Nigeria. De Limburgse aanvaller van Racing Genk bleef de hele wedstrijd op de bank in het vriendschappelijk duel tegen Algerije (0-1 nederlaag). Zijn concurrent voorin bij Genk, Paul Onuachu, begon wel aan de partij, net als kapitein William Troost-Ekong en Samuel Kalu (beiden ex-Gent). Moses Simon (ex-Gent) en Mike Agu (ex-Club Brugge) vielen in. De enige goal van de avond werd gemaakt door Ramy Bensebaini (ex-Lierse). Bij de Algerijnen stond verder ook Beerschot-verdediger Mohamed Halaimia aan de aftrap.