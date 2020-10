Jonge Rode Duivels maatje te groot voor Wales

Roberto Martinez kan op zijn twee oren slapen. De bondscoach ‘verzwakte’ het elftal van de U21 door basispionnen Bornauw, Saelemaekers en Vanheusden op te roepen voor de eerste ploeg, maar daar was tegen Wales niks van te merken. De beloften van Jacky Mathijssen hadden aan één helft genoeg en wonnen makkelijk met 5-0. ‘Nu spelen we om reekshoofd te zijn.’

In tegenstelling tot de oefenwedstrijd van de Rode Duivels tegen Ivoorkust was er bij de beloften in het King Power-stadion in Leuven geen publiek toegelaten. De jonge Duivels trokken zich daar echter niets van aan en stonden al voor rust op een geruststellende 3-0-voorsprong. Match gespeeld en een tweede helft op spaarmodus met de wedstrijd van dinsdag tegen Moldavië in het achterhoofd.

Vooraf moest bondscoach Mathijssen nochtans puzzelen. Hij bracht vijf nieuwe namen tussen de lijnen in vergelijking met vorige maand tegen Duitsland. Faes, Touba, Bataille, Sambi Lokonga en doelman Bodart, die een rustige debuut kende, kregen hun kans.

Doelpuntenregen

Vooral Bataille liet zich opmerken op de rechterflank. Zijn laatste interland met de U21 dateerde alweer van november 2019, maar hij deed het uitstekend tegen Wales met een assist en een doelpunt als bekroning. Sambi Lokonga tikte op een strakke voorzet van hem de 3-0-ruststand binnen. Voordien had Lokonga al eens gescoord op een vrije trap van Ndayishimiye die eerder al de 1-0 had binnengetrapt vanop de penaltystip.

Na de koffiepauze controleerden de Duivels de wedstrijd en pikten Bataille en Openda nog een doelpuntje mee. Ook grote concurrent Duitsland won en blijft op een punt van groepsleider België. Nu wachten enkel Moldavië dinsdag en Bosnië in november nog. ‘Ik verwacht geen grote verrassingen meer. Het zou een zeer zware ontgoocheling zijn, mocht dit nog fout gaan’, zei Mathijssen nog.

Opstelling Rode Duivels U21: Bodart, Peeters, Faes, Touba, Bataille, Mangala (69’ Kana), Sambi Lokonga (77’ Colassin), Amuzu (45’ De Smet), De Ketelaere (69’ Boussaid), Ndayishimiye (45’ Antonucci), Openda

Opstelling Wales U21: Przybek, Boyes, Poole, Cooper, Coxe, Bowen (75’ Williams), Stirk, Cullen (82’ Pearson), Spence (55’ Astley), Waite (55’ Collins), Harris (75’ Touray)

Gele kaarten: 30’ Harris, 42’ Bowen

Doelpunten: 16’ Ndayishimiye (pen.), 19’ 33’ Sambi Lokonga, 77’ Bataille, 81’ Openda (pen.)

Matthijssen: ‘Honger is groot’

Bondscoach Jacky Matthijssen was een tevreden man na de ruime zege: ‘We hebben het goed gedaan, hadden de controle en hebben onze dominantie omgezet in kansen en doelpunten. We hebben een paar killers in de groep, ook in stilstaande fasen. Daarna hebben we jongens kansen gegeven die minder aan spelen toegekomen. Nu gaan we proberen hetzelfde te tonen in Moldavië. Dan willen we het afmaken in Bosnië. De honger in deze groep is heel groot. Nu spelen we om reekshoofd te zijn op het EK.’