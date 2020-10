Novak Djokovic knokt zich in vijf sets naar droomfinale tegen Nadal op Roland Garros

Zou deze rampeditie op waardige wijze uitgewuifd worden? Zondag krijgt Roland Garros, een tornooi dat 130 miljoen minder inkomsten had dan een jaar geleden, alvast zijn verhoopte finale tussen Novak Djokovic (ATP 1) en Rafael Nadal (ATP 2) – de twee beste spelers van de afgelopen vijf jaar. Djokovic had meer dan zijn handen vol met Stefanos Tsitsipas (ATP 6): 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 en 6-1.

Novak Djokovic leek verlost te zijn van de fysieke problemen die hem in de aanvangsfase van de kwartfinale tegen Pablo Carreno Busta kwelden. De nummer 1 van de wereld kreeg toen on court behandelingen voor zijn nek, rug en biceps - tot ergernis van zijn tegenstander overigens. Een dag rust had zijn lichaam blijkbaar hersteld. Djokovic ging meteen al door de service van de 22-jarige Griek (3-0) en bleef ook in de rest van de set – onder meer dankzij een uitstekende eerste opslag en een reeks defensieve wonderacties - de controle houden: 6-3. Nochtans had ook Tsitsipas zijn kansen, maar hij zette geen enkel van zijn breakpoints om. Djokovic deed het op dat vlak een stuk efficiënter: 1 op 1.

Als 17-voudige grand slam-winnaar is Djokovic een vaste waarde zo diep in de toptornooien, terwijl Tsitsipas pas voor de tweede keer in een halve finale van een major passeerde. Ook in de tweede set ging de man uit Belgrado als eerste door de opslag van zijn tegenstander: 3-2. Terwijl Djokovic steeds beter begon te spelen, gleed Tsitsipas steeds dieper weg. Strooiend met unforced errors gaf hij snel de tweede set uit handen: 6-2.

In de derde set bood de underdog meer weerstand tegen het Balkan-fenomeen dat dit jaar nog geen enkele match verloren had: 4-4 en 5-5. Djokovic liet een matchbal liggen en Tsitsipas rechtte de rug: 5-7. Bijna twee uur lang leek de favoriet zonder al te veel obstakels onderweg naar zijn vijfde finale in Parijs, maar vanaf dan ging de strijd gelijk op: 4-5. De knettergekke remontade van de Griek kreeg steeds duidelijker vorm: 4-6 en een vijfde set.

Djokovic begon met een servicebreak in het derde spelletje het best aan de decider en een stel dropshots brachten hem naar 4-1. Het had hem zowat vier uur gekost, maar het Griekse verzet was gesloopt: 6-1.

Finale Nadal-Djokovic, dus. En blij toe. Een evenement van die grandeur is nodig om deze kille editie – herfstig weer, dunbevolkte zitjes - op te krikken. Een 13de Coupe zou de Spanjaard op gelijke hoogte brengen met de 20 majors van Roger Federer, een prijs voor Djokovic zijn hem op 18 stuks brengen en de race op 18-19-20.