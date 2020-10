Minister-president Franse gemeenschapsregering test positief

De minister-president van de Franse gemeenschapsregering, Pierre-Yves Jeholet, heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt zijn woordvoerder. Hij is de derde MR-toppoliticus die positief test, en de tweede regeringsleider in dit land.

‘Minister-president Jeholet is vandaag getest en het resultaat is positief’, aldus zijn woordvoerder. De minister-president ‘maakt het goed’ en ‘heeft geen specifieke symptomen’.

Als voorzorgsmaatregel heeft de hele regering van de Federatie Wallonië-Brussel, die uit een tweedaags begrotingsconclaaf komt, beslist om zichzelf in quarantaine te plaatsen, in principe voor een periode van een week. ‘Alle veiligheidsmaatregelen zijn gerespecteerd, maar de ministers zijn twee dagen samen geweest. Uit voorzorg zet de regering zichzelf in quarantaine’, aldus de woordvoerder van Jeholet.

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel zal indien nodig haar toevlucht nemen tot videoconferenties.

Jeholet is de derde politicus van MR die positief test, na federaal minister Mathieu Michel en Waals minister Valérie De Bue. De voorbije dagen raasde het virus door de Belgische politiek: ook Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels minister Sven Gatz testten positief. Waals minister voor Gezondheid Christie Morreale (PS) heeft eveneens positief getest. De volledige Waalse en Brusselse regering zit in quarantaine. In Vlaanderen is het kabinet van minister Zuhal Demir (N-VA) in quarantaine geplaatst na de dood van een medewerker die positief testte.