Dertiende finale voor Rafael Nadal op Roland Garros: Spanjaard geeft ook tegen Diego Schwartzman geen set uit handen

Het was Rafael Nadals 101ste match op Roland Garros. Van de honderd voorgaande exemplaren had hij er 98 gewonnen en ook zege 99 kwam zonder setverlies tot stand. Nadal (ATP 2) won in drie sets van Diego Schwartzman (ATP 12): 6-3, 6-3 7-6. In zijn dertiende finale aan de Boulevard d’Auteil staat Nadal zondagmiddag tegenover Novak Djokovic (ATP 1) of Stefanos Tsitsipas (ATP 5).

Rafael Nadal had nog nooit een halve finale verloren op het gravel van Parijs. (Zijn twee nederlagen deden zich voor in een kwartfinale en een vierde ronde). Weinigen geloofden dat editie 2020 voor die primeur zou zorgen. De 19-voudige grand slam-kampioen had op vroegere edities in deze fase zelfs al grotere namen – Roger Federer, Novak Djokovic, Dominic Thiem… - moeten opruimen. Schwartzman kon met zijn snelle voeten wel heel veel ballen in het spel houden, waardoor de rally’s eindeloos duurden en de eerste set tot ver boven het uur uitklom, maar tegen Nadal volstaat dat uiteraard niet: 6-3.

Rome

Slag om de arm: Schwartzman had minder dan drie weken geleden Nadal, die in zijn eerste tornooi sinds februari nog ritme miste, op het gravel van Rome laten struikelen. En had diezelfde Schwartzman woensdag niet de maat genomen van Dominic Thiem, winnaar van de US Open en als notoir gravelvreter de grootste outsider? Maar in Parijs heerst slechts één man: Rafa. Met een subliem passingshot zorgde de 28-jarige Argentijn wel voor het mooiste punt van de middag, maar Nadal zat altijd in de driver’s seat. En wat doe je met iemand die aan slopende groundstrokes ook nog subtiele dropshots en lobs toevoegt? Ook set 2 eindigde op 6-3.

Nadal had zich in de vijf voorgaande matchen niet al te moe moeten maken (en nog geen set laten liggen), terwijl zijn opponent woensdag nog een marathon van meer dan vijf uur afdraafde tegen Dominic Thiem. Fysiek gaf Schwartzman evenwel geen krimp. Hij moest in de derde set wel snel zijn opslag inleveren (4-2), maar knokte - bewonderenswaardig - terug tot 4-4, 5-5 en 6-6. Zou Nadal voor het eerst dit tornooi een set moeten afstaan? Via een tiebreak hield de King of Clay zijn bilan smetvrij: 7-6.

Djokovic of Tsitsipas?

Aldus bereikt Nadal voor de 13de keer de finale in Parijs. Of het een droomaffiche tegen Novak Djokovic wordt, valt nog af te wachten. De Servische nummer 1 van de wereld komt vrijdagavond in actie tegen Stefanos Tsitsipas. Voor Djokovic zou het zijn 27ste grand slam-finale zijn, voor Tsitsipas zijn eerste.