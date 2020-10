Vlaamse regering keurt nieuwe eindtermen goed

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs voor een tweede keer goedgekeurd. ‘De lat wordt hoger gelegd’, zegt minister Weyts. Er volgen nog hoorzittingen in het Vlaams Parlement.

De nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair zijn na een eerste goedkeuring in juni nu een tweede keer vastgelegd door de Vlaamse regering. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) leggen de nieuwe eindtermen de lat hoger. Dit is een serieuze uitbreiding, verdieping en verbreding van de vorming van al onze leerlingen’, schrijft Weyts in het persbericht. ‘We zijn het aan onze jongeren verplicht om te zorgen voor meer onderwijskwaliteit. Onze hele welvaart is gebouwd op scholen waar veeleisend en eigentijds onderwijs gegeven wordt.’

Op basis van de laatste adviezen werden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo werd bij de richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt in de tweede graad opnieuw een eindterm toegevoegd die voorschrijft: ‘De leerlingen lichten toe hoe bouwstenen van digitale systemen zich tot elkaar verhouden en op elkaar inwerken.’ De digitale geletterdheid kreeg dus meer gewicht voor die leerlingen.

Omdat ondernemen geen blinde vlek zijn voor de leerlingen die aan het einde van het middelbaar klaar zijn om te gaan werken, kwam er nog een andere aanpassing. Bij de richtingen die voorbereiden op de arbeidsmarkt in de derde graad staat er nu: ‘De leerlingen lichten toe waarom een onderneming of een initiatief opstarten een goede voorbereiding vereist.’

Het zal hoe dan ook voor alle jongeren niet meer mogelijk zijn om af te studeren zonder kennis van financiën of genocide. Elke leerling zal in de nieuwe eindtermen ook met data leren werken.

Lees hier meer over wat er precies verandert als de eindtermen in het schooljaar 2021-2022 worden ingevoerd.