Audit Vlaanderen legt ‘pijnpunten’ bloot bij VRT

De VRT heeft het rapport van Audit Vlaanderen, over een aantal exclusiviteitscontracten, ontvangen. Dat meldt de openbare omroep zelf. Het rapport legt volgens VRT ‘pijnpunten bloot’. ‘De controle op het correct naleven van regels en deontologie zal met onmiddellijke ingang versterkt worden’, klinkt het.

‘Het rapport van Audit Vlaanderen legt pijnpunten bloot in de werking van enkele afdelingen van de VRT’, staat te lezen in een persbericht van VRT. Welke pijnpunten dat zijn vertelt de openbare omroep evenwel niet. Wel nog dit: ‘Het citeert een aantal voorbeelden waarin de voorbije jaren de procedures en regels zijn omzeild of gewoonweg niet gerespecteerd.’

Begin februari van dit jaar startte Audit Vlaanderen een vooronderzoek naar een aantal exclusiviteitscontracten. Over welke contracten het ging, vertelde Audit Vlaanderen toen niet. De weken voordien verschenen in verschillende media berichten over de werkwijze van Peter Claes, de toenmalige directeur productie en media bij de VRT. De Standaard berichtte toen over een opmerkelijk exclusiviteitscontract voor freelanceregisseur Ludovic Beun, ter waarde van 650.000 euro bruto en met een looptijd van vijf jaar. De VRT sloot ook voor 40 miljoen euro een deal met productiehuis De Mensen. Gegeerd televisiegezicht Tom Waes werkt via De Mensen exclusief voor de openbare omroep.

Begin dit jaar verkeerde de VRT in zwaar water door een conflict binnen de VRT-directie. Die exclusiviteitscontracten bleek een van de redenen waarom Peter Claes onder vuur lag bij de andere directieleden en toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts.

Woordvoerder Bob Vermeir benadrukt in het persbericht dat de VRT die saga achter zich wil laten. ‘De VRT stelt alles in het werk om na de turbulente passage van vorig jaar de goede en correcte werking van de omroep te waarborgen’, schrijft hij. ‘Het huidige directiecollege heeft zijn steun uitgesproken voor een plan om van de VRT een toonvoorbeeld te maken in het respecteren van wetten en deontologie. De publieke omroep zal constructief meewerken aan de verdere opvolging van het onderzoek.’