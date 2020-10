Wibra België maakt dan toch doorstart

Discountketen Wibra maakt in België dan toch een doorstart. De directie gaat voort met 36 van de 81 winkels en red zo 183 van de 439 jobs. Daarover hebben de Nederlandse directie en de drie curatoren vrijdag een akkoord bereikt, zo melden beide partijen vrijdag.

Het zwaar verlieslatende Wibra België startte in juli een procedure van gerechtelijke reorganisatie op. De Nederlandse eigenaars van de discountketen wilden meteen een doorstart maken, maar de ondernemingsrechtbank in Dendermonde wees het plan donderdag af, omdat Wibra niet bereid was om het vakantiegeld en de eindejaarspremies van het overgenomen personeel volledig uit te betalen. Dat is in strijd met de wetgeving.

Wibra België legde daarna donderdag nog zelf de boeken neer en de drie gerechtelijk commissarissen die het dossier van Wibra behandelden, werden aangeduid als curatoren. Zij zaten vrijdagnamiddag al meteen samen met de Nederlandse directie. Al na anderhalf uur was er witte rook.

Zowel de woordvoerder van Wibra als curator Jozef Dauwe bevestigt dat het overnameplan waarover vrijdag een akkoord bereikt is, nagenoeg volledig hetzelfde is als het doorstartplan dat de directie tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie naar voren had geschoven. Het grote verschil is nu dat de factuur voor het vakantiegeld en de eindejaarspremies van alle werknemers - ook zij die weer aan de slag gaan na de doorstart - bij het fonds van sluiting van ondernemingen terechtkomt, dat wel een plafond hanteert voor zijn tussenkomst.

Voor de doorstart worden overigens winkels in alle gewesten behouden, verzekert de woordvoerder van Wibra. De 183 werknemers die aan boord blijven, behouden hun loonsvoorwaarden.