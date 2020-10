Spanje roept noodtoestand uit in regio Madrid

De Spaanse regering heeft vrijdag in de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen om alsnog een lockdown te kunnen opleggen, en zo de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De regering bepaalde afgelopen week dat mensen in de Spaanse hoofdstad en negen naburige gemeenten moesten thuisblijven, maar die gedeeltelijke lockdown werd donderdag verworpen door een hooggerechtshof in Madrid, ‘omdat de rechten en fundamentele vrijheden van de 4,5 miljoen inwoners daardoor werd ondermijnd’.

Premier Pedro Sanchez schuift nu die rechterlijke uitspraak ter zijde door de noodtoestand uit te roepen, alvast voor de volgende vijftien dagen. Daardoor kan hij extra maatregelen opleggen. De noodtoestand is vrijdag om 12 uur van kracht geworden, de politie controleert vanaf 15 uur of de mensen zich aan de opgelegde beperkingen houden.

Ook het verkeer naar die plaatsen wordt stilgelegd. Zo willen de autoriteiten voorkomen dat Madrilenen de stad ontvluchten, nu er een verlengd weekend voor de deur staat. Op 12 oktober viert de hele Spaanstalige wereld de ontdekking van Amerika door Columbus.

Geen tijd te verliezen

De regionale autoriteiten verzetten zich al enige tijd tegen een nieuwe lockdown, daarom zag de Spaanse regering zich genoodzaakt in te grijpen. ‘We kunnen blijven zitten met de armen gekruist, of we kunnen dit virus stoppen’, aldus de Spaanse minister van Volsgezondheid Salvador Illa op een persconferentie.

Sanchez en Isabel Díaz Ayuso, presidente van het regiobestuur, spraken elkaar meerdere keren op donderdag en vrijdag om na de verwerping van het hooggerechtshof tot een compromis te komen, maar Ayuso vroeg meer tijd om de mogelijke opties af te wegen. Tijd die er niet is, benadrukt Illa.

De Madrileense gezondheidsdiensten lopen groot risico om verzadigd te geraken, ‘en het is nog niet eens winter’, onderstreepte de gezondheidsminister. ‘We moeten maatregelen nemen om de gezondheid van de Madrilenen te beschermen en om te voorkomen dat ook de rest van Spanje met zo’n hoog aantal infecties te kampen krijgt.’

De regio rond Madrid was donderdag goed voor veertig procent van de nieuw gerapporteerde Spaanse besmettingen, en veertig procent van de bedden op intensieve zorg wordt ingenomen door covid-19-patiënten, veel meer dan het nationaal gemiddelde van achttien procent.