Bart De Pauw eist schadevergoeding van VRT

Bart De Pauw, zijn echtgenote en hun kinderen stellen de VRT formeel in gebreke. Volgens het gezin De Pauw is uit het strafdossier gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet ‘zonder enig bewijs’. Ze eisen nu een schadevergoeding.

‘Op het ogenblik waarop de VRT na dertig jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had’, aldus Inès De Vos, de echtgenote van Bart De Pauw en zaakvoerder van hun productiehuis Koeken Troef, in een persbericht.

De VRT zette in ­november 2017 de samenwerking met de populaire televisiemaker stop na verscheidene meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar volgens De Vos zijn die aanklachten gebaseerd op ‘twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan tien jaar eerder’.

Ze beweert dat er ook ‘actief slachtoffers werden geronseld, waarbij anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht niet werd bekeken, laat staan dat die op een zorgvuldige en wettelijke manier werd onderzocht’.

Karaktermoord

Het gezin De Pauw ‘kan niet anders dan te concluderen dat er zeer bewust een karaktermoord is gepleegd’ op De Pauw. ‘Wij zijn niet alleen emotioneel en familiaal gekraakt, ook de financiële ravage is enorm en onze toekomst gehypothekeerd’, klinkt het.

Het gezin stelt daarom de VRT in gebreke ‘om alle geleden en toekomstige schade te vergoeden’. Ze wachten daarvoor niet op de uitspraak van de strafzaak, die volgend jaar ten vroegste zal plaatsvinden, omdat de VRT geen partij is in dat proces. De Pauw riskeert een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 2.400 euro.

VRT heeft de eis tot schadevergoeding ontvangen, maar wenst verder niet te reageren. Ook Christine Mussche, de advocate van de slachtoffers, wenst niet op de zaak te reageren.