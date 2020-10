Vlaamse vissers willen zich straks beroepen op ‘eeuwige toegang’ tot Britse wateren

Als de Brexit-onderhandelingen zouden mislukken, willen Vlaamse vissers zich beroepen op een 354 jaar oud privilege, waarmee de Britse koning Karel II vijftig vissers uit Brugge ‘eeuwige toegang’ gaf tot de Britse wateren.

De visserijrechten blijven een heikel punt tijdens de onderhandelingen over een handelsverdrag met Groot-Brittannië. De Europese Unie ijvert in principe (net zoals België) voor het behoud van de volledige toegang tot de visrijke Britse wateren na de Brexit, maar het Verenigd Koninkrijk wil die toegang beperken en stelt bovendien voor om de rechten elk jaar te heronderhandelen.

De kwestie ligt extra gevoelig in lidstaten als Frankrijk, België, Nederland Ierland en Denemarken, wier territoriale wateren grenzen aan die van het Verenigd Koninkrijk. Om de onderhandelingen uit het slop te trekken, heeft Europees onderhandelaar Michel Barnier de lidstaten gevraagd om onderling een consensus te zoeken over visserij, maar de Europese lidstaten willen niet inbinden, zo bleek ook na een onderhoud tussen de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

‘Wij willen een status quo. Onze vissers zijn niet de aanpassingsvariabele van de Brexit. Ze moeten niet betalen voor de keuzes van de Britten’, zei Beaune. ‘Om succes te boeken voor onze vissers, voor iedereen, is het enorm belangrijk dat Frankrijk, Nederland, heel Europa, verenigd blijven’, onderstreepte de Nederlander op zijn beurt.

‘Eeuwige toegang’ tot Britse wateren

Mocht dat toch niet lukken, houdt Vlaanderen nog wat anders achter de hand, zo werd duidelijk tijdens een vergadering met de EU-ambassadeurs. De Belgische permanente vertegenwoordiger verwees er naar een privilegie uit 1666, waarmee de Britse koning Karel II vijftig vissers uit Brugge eeuwige toegang gaf tot de Britse wateren, als dank voor hun gastvrijheid. De Vlaamse en Belgische regering heeft al langer weet van dat document, dat straks misschien kan helpen.

‘We zijn op zoek gegaan naar oude stukken die mogelijk zouden bestaan en zo is het privilege uit 1666 boven water gekomen’, zei Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) donderdag in De wereld vandaag op Radio 1. ‘Daaruit moet blijken dat 50 Brugse vissers eeuwig in de twaalfmijlszone voor de kust van het Verenigd Koninkrijk mogen vissen. We hebben een vloot van 67 vaartuigen dus dit privilege zou voor heel wat van onze vissers soelaas kunnen bieden’, aldus Crevits.

Of dat Privilegie der Visscherie juridisch bindend is, is twijfelachtig, maar de ambassadeur heeft er wel naar verwezen als een ‘historisch fait divers dat aantoont dat de banden tussen de Belgische en Britse visserij erg vervlochten zijn en dat de toegang tot de Britse wateren voor ons erg belangrijk is’, viel nog te horen in EU-kringen.