Patiënten uit tweede coronagolf zijn jonger en minder erg getroffen

Coronapatiënten die tijdens de zomermaanden opgenomen werden in het ziekenhuis zijn merkelijk jonger dan wie in de periode maart tot juni ziek werd. Ze hebben minder kans om doorverwezen te worden naar de dienst intensieve zorgen, en ook de kans op overlijden is lager.

Tot die conclusie komt Sciensano na een studie naar het profiel van de opgenomen patiënten. Die heeft betrekking op meer dan 16.000 patiënten, meer dan 70 van al wie tot midden september naar het ziekenhuis moest omwille van covid-19. De stijging van de voorbije weken is nog niet in die analyse opgenomen. Viroloog Steven Van Gucht presenteerde de resultaten van de studie in de marge van de coronacijfers van vandaag.

Uit de analyse blijkt dat de patiënten die na 23 juni zijn opgenomen ‘wat jonger zijn, en minder onderliggende aandoeningen hebben. Meestal zijn ze minder ziek bij de opname. In de recentste periode is de helft van de patiënten jonger dan 60 jaar. In de eerste golf lag die mediaanleeftijd nog op 71 jaar.’

Volgens Van Gucht is het logisch dat patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen ‘doorgaans wat ouder’ zijn. ‘Ze hebben een grotere kans op een ernstige vorm van het virus, en dus om in het ziekenhuis te komen’. Terwijl in de eerste golf 74 procent van de patiënten een onderliggende aandoening had, is dat nu ook duidelijk minder: 63 procent. Zo zijn er minder hartpatiënten, maar relatief wel meer mensen met obesitas of diabetes.

Omdat het om jongere mensen gaat die aan minder risicofactoren onderhevig zijn, moeten ze minder vaak naar intensieve zorgen worden doorverwezen: 11 tegenover 14 procent. Het percentage mensen dat mechanische beademing nodig heeft is zelfs gezakt van 9 naar 3 procent. ‘Merkelijk lager’, concludeert Van Gucht.

De kans op overlijden na opname is ook sterk afgenomen: van 21 naar 9 procent. ‘Dat kan komen door een verbetering in de behandeling, maar ook door de jongere leeftijd. Het blijft wel een hoog cijfer’.

De overlevingskans van ouderen is echter ook toegenomen. Sinds de zomer is 22 procent van de opgenomen patiënten van boven de 80 jaar overleden. In de eerste golf was dat 37 procent ‘ongeacht of ze een onderliggende aandoening hadden of niet’.