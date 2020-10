De nacht van donderdag op vrijdag was de laatste keer dat studenten op café konden gaan tot 1 uur ’s nachts. En dat heeft ook de Oude Markt in Leuven, de ‘langste toog van het land’, geweten. Wat in de vooravond begon als een gezellige drukte, eindigde in opstootjes. Dat blijkt uit bovenstaande beelden die ROBtv maakte.