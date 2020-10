Oudste vrouw ooit voor assisen schuldig aan doodslag

De jury van het assisenhof Luxemburg acht Clara Maes (89) schuldig aan doodslag op de toen 93-jarige Suzanne Thibaut in haar woning in Libramont. Ze is de oudste vrouw ooit in ons land die schuldig is aan doodslag.

Clara Maes en Suzanne Thibaut waren meer dan 60 jaar buren en boezemvriendinnen toen die laatste in 2015 dood teruggevonden werd. Het onderzoek duurde zo’n vijf jaar en speurders verklaarden dat ze van in het begin dachten dat Maes haar buurvrouw had vermoord. Eén en ander zou gedraaid hebben rond een erfenis.

Het Openbaar Ministerie vraagt minimaal 10 jaar cel, maar schuift zelf een reeks verzachtende omstandigheden naar voren om geen maximumstraf van 30 jaar op te leggen.

Zo is er de hoge leeftijd van Maes, haar blanco strafblad, het feit dat het al 5,5 jaar geleden is gebeurd. Bovendien is Maes hulpbehoevend, zal ze niet vluchten en is ze geen gevaar voor de maatschappij. De advocaat van Maes vraagt een celstraf van 5 jaar met uitstel, zoals het verplicht in een rusthuis verblijven, wat nu al het geval is.