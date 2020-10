Geen Parijs-Roubaix: kasseiklassieker officieel afgelast

De 118e editie van Parijs-Roubaix gaat dit jaar dan toch niet door. Dat heeft de organisatie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

De door corona uitgestelde editie van Parijs-Roubaix zou normaal gezien op 25 oktober moeten plaatsvinden, maar op vraag van de Franse autoriteiten gaat de kasseiklassieker toch niet door.

‘Op verzoek van de Préfet du Nord, Préfet des Hauts de France en naar aanleiding van de aankondiging van minister van Volksgezondheid Olivier Véran gisteren, die de regio Rijsel op maximale alertheid plaatste, is beslist dat de 118e editie van Parijs-Roubaix die gepland stond op 25 oktober niet door zal gaan’, meldt organisator ASO.

De afgelasting van Parijs-Roubaix komt niet als een verrassing. De coronasituatie in Frankrijk is al een tijdje schrikbarend. Parijs-Roubaix start dan wel in Compiègne – 70 kilometer ten noorden van de Franse hoofdstad en behorend tot een ander departement –, maar ook in Compiègne is het alle hens aan dek. Voor de Tour wou de Franse overheid nog een oogje dichtknijpen, voor Parijs-Roubaix was dat al minder evident.

Dadelijk meer.