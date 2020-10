Verdachte van verspreiden naaktfoto’s BV’s vrij onder voorwaarden

Gregory R., de verdachte in het dossier over de naaktfoto’s van verschillende BV’s, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat bevestigt zijn advocaat. De 27-jarige Gentenaar was eerder deze week onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De man heeft bekend dat hij met een vals profiel verschillende BV’s in de val heeft gelokt en hen ertoe heeft verleid hem expliciete foto’s en filmpjes te sturen. Die gaf hij door aan een 22-jarige vriend, die ze vervolgens via verschillende kanalen verspreidde. De 22-jarige vriend was ook opgepakt maar eerder al vrijgelaten onder voorwaarden.

Begin september deden expliciete naaktbeelden van drie mannelijke BV’s de ronde, voornamelijk via WhatsApp maar ook via andere sociale media zoals TikTok. Het gaat om Stan Van Samang, Peter Van de Veire en Sean Dhondt. De beelden doken ook al op op internetfora, maar een van de betrokkenen schakelde een advocaat in om daar een einde aan te stellen.

De zaak is een duidelijk geval van ‘catfishing’, waarbij de slachtoffers via het valse social media profiel van iemand die zich voordeed als ‘Eveline’ in de val werden gelokt. Na een klacht van Stan Van Samang opende het Brusselse parket ook een gerechtelijk onderzoek.

Daarin werden eerder deze week twee verdachten opgepakt, de 27-jarige Gregory R. en een 22-jarige vriend uit het Antwerpse. Die legden bekentenissen af, waarna de onderzoeksrechter R. onder aanhoudingsbevel plaatste en de tweede verdachte vrijliet onder voorwaarden. Donderdag werd dan ook R. vrijgelaten onder voorwaarden. De advocaten van beide verdachten geven geen enkele commentaar over het dossier.