Wereldvoedselprogramma wint Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, voor zijn inspanningen om honger te bestrijden en het verbeteren van de vredecondities in conflictgebieden.

De Nobelprijs voor de Vrede gaat niet naar Greta Thunberg of Donald Trump, wel naar het World Food Programma (WFP) of Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, zo werd vrijdag bekendgemaakt door het Noorse Nobelcomité.

‘De nood voor internationale solidariteit en multilaterale samenwerking is meer dan ooit nodig’, aldus het Nobelcomité dat er in haar aankondiging op wees dat een toenemend aantal mensen in de wereld honger lijdt. Het Wereldvoedselprogramma helpt elk jaar zo’n 97 miljoen mensen in 88 landen. Nog steeds heeft één op de negen mensen nog niet voldoende te eten.

Sleutelrol bij conflicten

Bovendien speelt voedsel, of het gebrek eraan, ook een sleutelrol bij oorlogen en conflicten, klonk het. ‘Wie controle heeft over het voedsel, kan het conflict controleren’, aldus Berit Reiss-Andersen, voorzitster van het Nobelcomité, die onder meer verwees naar de situatie in Jemen. De organisatie werd dan ook geloofd voor haar inspanningen omtrent het verbeteren van de vredecondities in conflictgebieden, en het voorkomen dat honger kan worden gebruikt als een wapen.

Met de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan het Wereldvoedselprogramma hoopt het Nobelcomité dan ook een belangrijk signaal uit te sturen, dat we het toenemend aantal mensen die hongerlijden niet uit het oog mogen verliezen. Door de coronapandemie zou dat aantal oplopen tot 265 miljoen mensen wereldwijd.

‘Het werk van het Wereldvoedselprogramma is een onderneming die alle naties van de wereld zouden moeten ondersteunen’, aldus Reiss-Andersen. Velen zien honger niet of hebben het nog nooit gekend. ‘Daarom moeten we het bewustzijn verhogen.’

‘Dit is een trots moment’, reageerde een woordvoerder van het WFP. De organisatie noemt het ook ‘een belangrijke herinnering aan de wereld dat vrede en het oplossen van honger hand in hand gaan’. De prijs is 10 miljoen Zweedse kroon waard ‘ongeveer 950.000 euro) en wordt op 10 december uitgereikt in Oslo.

