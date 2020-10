De nieuwe maatregelen uitgelegd in 12 vragen

Vanaf vandaag gaan er nieuwe coronamaatregelen in die het stijgende aantal besmettingen moet afremmen en doen dalen. We leggen de nieuwe maatregelen uit in 12 vragen.

(NAUWE) CONTACTEN

Wat zijn nauwe contacten en hoeveel mag ik er hebben?

Een nauw contact is iemand bij wie u geen afstand moet houden en bij wie knuffelen en kussen al eens mag. De meest recente maatregelen stellen dat iedereen maximaal drie nauwe contact mag hebben naast de huisgenoten. De gekozen contacten liggen voor een maand vast (dus tot 9 november). Met kinderen onder 12 jaar wordt geen rekening gehouden.

Als u voldoende afstand kunt houden, mag u meer dan vier mensen zien. Buiten zijn niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier personen evenwel niet toegelaten.

Enkele scenario’s:

Indien u bijvoorbeeld op beide grootouderparen moet rekenen voor kinderopvang, gaat dat nog als u er in slaagt veilig afstand te houden van (minstens) één van uw vier grootouders.

Als uw vriend met wie u samenwoont drie nauwe contact heeft en uzelf drie andere, dan mag u nog steeds mee als hij bij zijn nauwe contacten op bezoek gaat. Maar dan moet u wel afstand bewaren, en als dat onvoldoende mogelijk blijkt, een mondmasker opzetten.

Virologen waarschuwen al even voor het gevaar generaties te mengen. Indien u een grootouder bent, zit er weinig anders op dan te kiezen of u met hen nauwe contacten zal onderhouden of hen enkel op afstand zal zien. De voorgeschreven richtlijnen gelden tot nader order voor één maand, daarin is het de bedoeling om de besmettingscurve naar beneden te zien gaan.

HORECA

Hoe verloopt op café gaan met de nieuwe maatregelen?

Vanaf 9 oktober sluiten de cafés om 23 uur en mogen er maximum vier mensen aan tafel zitten, zowel binnen als buiten. Aan tafel moet u geen mondmasker dragen, maar zodra u rechtstaat wel. Cafés moeten er op toezien dat de er tussen de tafels een afstand is van 1,5 meter, ‘tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter’, leest het Ministerieel Besluit (MB).

De strenge maatregelen voor cafés komen er omdat de overheid gelooft dat ze belangrijke broeihaarden voor het virus zijn. ‘Het is daar veel moeilijker om afstand te houden, de hygiëneregels te respecteren en binnen een vaste groep te blijven. Dat stellen we heel vaak op het terrein vast’, zei Joris Moonens van het Vlaamse agentschap Zorg en Gezondheid eerder aan onze krant.

In Brussel, dat erg getroffen is, traden donderdag extra maatregelen in werking. Zo moeten onder meer cafés en eetzalen voor een maand sluiten. Ook andere plaatsen kunnen extra maatregelen invoeren. ‘De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur’, aldus het MB.

En wat met restaurants dan?

In Brussel blijven die wel open, en in de rest van ons land verandert er niets aan het sluitingsuur dat op 1 uur blijft staan. Op restaurant gaan mag nog met maximum 10 mensen aan eenzelfde restauranttafel, op voorwaarde dat minstens enkele van de tafelgenoten tot hetzelfde gezin behoren. De restaurantregel gaat als volgt: ‘U kunt alleen op café of restaurant met uw gezin (of personen met wie u samenwoont) en jullie 3 nauwe contacten’. Een koppel kan met andere woorden met zes nauwe contacten op restaurant, of met anderen met wie afstand gegarandeerd wordt.

Ook op restaurant moeten tafels 1,5 meter uit elkaar staan tenzij er sprake is van een plexiglas of een gelijkwaardig alternatief.

THUIS ONTVANGEN

Hoe zit het met mensen thuis ontvangen?

Dat mag nog, maar wordt ook enigszins beperkt. U mag vanaf vrijdag nog maximaal 4 personen bij u thuis uitnodigen. Daar kunnen uw nauwe contacten tussenzitten, maar de regel stelt dat dat ook niet-nauwe contacten mogen zijn op voorwaarde dat u afstand houdt en een mondmasker draagt indien nodig. Die vier mensen moet ook niet altijd dezelfde zijn: u kunt switchen.

Bij deze regel van 4 worden kinderen onder 12 overigens niet meegerekend bij de mensen die bij u over de vloer mogen komen.

Mag u met uw bezoek eten delen?

Dat wordt afgeraden. Viroloog Steven Van Gucht: ‘Vermijd gemeenschappelijke schotels zoals chips. Voorzie beter een apart potje per gast. Markeer de glazen. Bied beter geen eten aan in buffetvorm, maar bedien uw gasten apart. Was uw handen voor het opdienen. Voorzie wegwerpserviettes.’

VRIJE TIJD

Met hoeveel mensen mag er gewandeld worden?

Volgens de nieuwe maatregelen zijn niet-georganiseerde samenscholingen van meer dan vier mensen buiten niet meer toegelaten. Heeft u dus vier mensen thuis uitgenodigd, dan mag daarna niet met vijf buiten gaan wandelen.

Indien u met uw gezien wilt gaan wandelen dat uit méér dan vier personen bestaat, kan dat dan weer wel. Op de officiële website info-coronavirus.be staat te lezen: Niet-georganiseerde samenscholingen buiten: maximaal 4 personen, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen. Het principe is dat u tijdens het wandelen in dezelfde bubbel als thuis blijft (en het virus zich dus niet verder verspreidt).

Mag ik nog in groep wandelen of fietsen?

Enkel indien dat in clubverband gebeurt. Sporten in clubverband kan u tot nader order blijven doen met maximaal 50 mensen. Overigens mogen niet enkel wandelclubs dergelijke groepswandelingen organiseren, socio-culturele organisaties zoals pakweg het Davidsfonds kunnen dat ook. Bij georganiseerde wandelingen is er altijd een kapitein of begeleider die ‘het verkeer regelt’ en toeziet op onderlinge afstand.

Wilt u buiten georganiseerd verband met tien vrienden of meer gaan wandelen, dan mag dat volgens de nieuwe regels niet.

Voor fietsen geldt hetzelfde: het mag in clubverband. Indien u buiten clubverband fietst, mag u met maximaal drie vrienden fietsen (zodat jullie een groepje van vier vormen).

Mogen mijn kinderen nog naar de jeugdbeweging?

Jeugdbewegingen vallen onder clubs waarbij er een begeleider is die toeziet op de naleving van de afstandsregels, dus ja. Dat bevestigt ook Yves Stevens van het crisiscentrum. Activiteiten mogen met maximaal 50 personen gedaan worden.

WERK

Moet ik telewerken?

Telewerk wordt opnieuw sterk aanbevolen, en dat meerdere dagen per week. De regering laat het aan de bedrijven om dat op de meest efficiënte manier te organiseren.

VAKANTIE

Mag ik met een groep mensen die niet allen onder hetzelfde dak wonen een vakantiehuis boeken?

De herfstvakantie (2 tot 8 november) valt in de periode van één maand waarin de nieuwe maatregelen gelden. Een vakantiewoning boeken voor meerdere mensen uit verschillende bubbels is volgens het kabinet van de minister van Volksgezondheid toegelaten. ‘Als u drie vrienden meeneemt, u altijd afstand bewaart en mondmaskers draagt.’

Kan reizen naar bijvoorbeeld Duitsland nog en wat bij terugkeer?

Buitenlandse Zaken adviseert verhoogde waakzaamheid voor een trip naar Duitsland, waar de cijfers ook de foute kant opgaan. Op de kaart van Europa die u terugvindt op diplomatie.belgium.be is bijvoorbeeld het Eifel-gebied (licht)oranje gekleurd, wat betekent dat er voorwaarden zijn voor de reis. Reizen is mogelijk mits men een negatieve coronatest van minder dan 48 uur voor aankomst kan voorleggen, of als u bij aankomst in quarantaine gaat en een test laat afnemen. Vóór terugkeer naar België moeten reizigers uit Duitsland een formulier invullen zoals dat al even gebruikelijk is. Op dit moment wordt geen test of quarantaine aanbevolen door de Belgische autoriteiten bij terugkeer uit oranje gebied.

Heel wat gebieden in Frankrijk zijn momenteel ook een rode zone. Voor alle bestemmingen kan u terecht op bovenstaande website.

BOETES

Wat indien u de regels niet volgt?

De politie zal strenger toezien op het naleven van de coronarichtlijnen. Wie de regels overtreedt, moet zo veel mogelijk ter plaatse de boete betalen. Alle zaken die aan het parket worden doorgespeeld, zullen uiteindelijk ook door de rechter behandeld worden. ‘Wie zich aan Justitie probeert te onttrekken, is er aan voor de moeite’, maakte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vrijdag duidelijk op Radio 1.

‘We vragen aan de politie aandacht voor drie inbreuken’, zegt Van Quickenborne. Het gaat om de regels over het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, het handhaven van ‘de regel van vier’ buiten, en de tijdige sluiting van cafés en restaurants om respectievelijk 23 en 1 uur. Op overtredingen staan boetes van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor horeca-uitbaters.

Lokale overheden kunnen eventueel nog andere (lees: hogere) boetes opleggen.