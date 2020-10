Op de Esplanade in het Jubelpark, in Brussel, is donderdagavond het academiejaar aan de Koninklijke Militaire School officieel geopend. Momenteel gaat kroonprinses Elisabeth er naar school, en dus kon de koninklijke familie niet ontbreken op de plechtige ceremonie. Tijdens de feestelijkheden gaf koning Filip een korte toespraak.