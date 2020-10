Doodgereden wolf wellicht welp van August en Noëlla

In het Limburgse Hechtel Eksel is vannacht een jonge wolf doodgereden. Vermoedelijk gaat het om een dier dat in Limburg werd geboren.

Op de N74 ter hoogte van Hechtel-Eksel is vanmorgen een dode wolf gevonden. Het dier moet zijn aangereden tijdens de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 oktober. Volgens Jan Loos van Welkom Wolf, die de eerste melding kreeg, is er weinig twijfel dat het om een wilde wolf gaat en niet om een loslopende wolfshond. Het kadaver is overgebracht naar het Natuurhulpcentrum Oudsbergen. Daar zal het zo snel mogelijk opgehaald worden door medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo), zodat het vandaag nog genetisch onderzocht kan worden.

De kans is groot dat het een van de vier welpen is uit het nest dat dit voorjaar groot werd gebracht door de wolven Noëlla en August. De welpen, die door Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), de ‘Bosland Daltons’ werden genoemd, zijn de eerste wilde wolven die in Vlaanderen ter wereld zijn gekomen in meer dan een eeuw tijd, omdat de wolf hier zolang in het wild uitgestorven was. Op recente videobeelden, gemaakt door een onbemande wildcamera, was één van de vier al een tijd niet meer te zien. Vermoed wordt dat nu ook een tweede is omgekomen.

De aanrijding is niet geheel onverwacht. Vlaanderen heeft een dicht wegennet met onvoldoende wildpassages. Aanrijdingen met wilde dieren, vooral wilde zwijnen, zijn in Limburg een groeiend probleem. Begin 2018, werd al een wolf doodgereden in het Limburgse Opoeteren. Die wolf, die Roger werd genoemd, was de tweede wolf die officieel in Vlaanderen was waargenomen, na de wolvin Naya, die in het voorjaar van 2019 wellicht het slachtoffer werd van stropers.