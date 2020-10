In tegenstelling tot in Brussel plant het Antwerpse stadsbestuur voorlopig geen strengere coronamaatregelen. De cafés blijven dus nog open, al is het maar tot 23 uur. Maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) sloot gisteren op de lokale tv-zender ATV niet uit dat dit alsnog gebeurt.

Ook over de komende maanden, en dus de eindejaarsperiode en kerstmarkt, is De Wever niet optimistisch. Een normale Winter in Antwerpen zit er alvast niet in volgens De Wever. ‘Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar alle plannen zijn onder voorbehoud’, zegt De Wever.

‘Al passen de huidige plannen binnen de huidige maatregelen, met de huidige groei van de curve ziet het er niet goed uit. Hopelijk hebben de strengere maatregelen die deze week ingingen succes.’