Van Quickenborne: ‘Coronaboetes zo veel mogelijk meteen innen’

De politie zal strenger toezien op het naleven van de coronarichtlijnen. Wie de regels overtreedt, moet zo veel mogelijk ter plaatse de boete betalen. Alle zaken die aan het parket worden doorgespeeld, zullen uiteindelijk ook door de rechter behandeld worden. ‘Wie zich aan Justitie probeert te onttrekken, is er aan voor de moeite’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

In een omzendbrief aan de politie staan de prioriteiten voor de komende tijd nog eens opgelijst, zegt de minister in een gesprek met De Ochtend. ‘We vragen aan de politie aandacht voor drie inbreuken’, zegt Van Quickenborne. Het gaat om de regels over het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer, het handhaven van ‘de regel van vier’ buiten, en de tijdige sluiting van cafés en restaurants om respectievelijk 23 en 1 uur. Op overtredingen staan boetes van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor horeca-uitbaters.

Volgens de minister moeten die boetes zo veel mogelijk meteen afgehandeld met een ‘onmiddellijke minnelijke schikking’. ‘Mensen kunnen betalen met een terminal of een QR-code. In Limburg wordt al de helft van de boetes op die manier geïnd. Dat is goed voor de mensen, want de krijgen geen strafblad, en beter voor Justitie, want er komt geen papierwerk bij kijken’. De Kortrijkzaan pleit er daarom voor dat ook andere arrondissementen deze methode vaker gebruiken. ‘Er moet hier meer aandacht voor zijn vanuit de procureurs.’

Wie niet ter plaatse kan of wil betalen na het overtreden van de coronaregels, krijgt een gewone minnelijke schikking toegestuurd. Als ook die niet wordt betaald, dan komt het dossier voor de rechter. Per arrondissement moet een ‘coronamagistraat’ zich specialiseren in de afhandeling van deze dossiers. Dat kan door verschillende zaken te bundelen, zoals nu ook al regelmatig gebeurt. ‘Wij gaan ervoor zorgen dat elke zaak voor de rechtbank. Wie denkt zich aan Justitie te kunnen onttrekken, is eraan voor de moeite’, maakt Van Quickenborne zich sterk.

In het gesprek met De Ochtend herhaalde Van Quickenborne dat hij sterk wil inzetten op de digitalisering van Justitie. Hij zegt dat de coronacrisis alvast heeft aangetoond dat het kan. Volgens de minister is er een ‘mindswitch’ bij advocaten en magistraten. Door de coronacrisis zijn ze uit noodzaak al via videoconferencing beginnen vergaderen. Het wordt nu een kwestie van hele dossiers digitaal te maken. ‘Dat kan halverwege volgend jaar, we staan op de drempel van een digitale Justitie’.