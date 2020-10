Na 20 jaar wachten heeft Defensie zijn kolos die in geen enkele hangar past (en je kan hem zien overvliegen)

Het leger heeft er bijna twintig jaar op gewacht, maar vandaag – na een welkomstvlucht over alle grote steden – zet het eerste nieuwe militaire vrachtvliegtuig de wielen op Belgische grond. De kolossale Airbus 400M vervangt de C-130, de iconische maar versleten werkpaarden van de Belgische luchtmacht.

Als het weer – of godbetert een technisch probleem – geen stokken in de wielen steekt, ziet u de A400M vanochtend mogelijk overvliegen. Het toestel – kostprijs zo’n 130 miljoen euro – voert een welkomstvlucht boven het Belgische grondgebied uit. Tussen 9.40 uur en 10.45 uur zal de Airbus op relatief lage hoogte boven onder meer Hasselt, Antwerpen, Gent en Brugge vliegen, om uiteindelijk te landen op de militaire luchthaven van Melsbroek.

Eindelijk, zullen ze daar zeggen. Want de komst van de A400M heeft door allerlei vertragingen bij het ontwerpen lang op zich laten wachten. Ook het prijskaartje werd enkele keren naar boven bijgesteld. In 2001 al zette België en zes andere Europese landen het licht op groen voor de aanschaf van een vervanger voor de C-130-vrachtvliegtuigen van het Belgische leger. Die kan je met een leeftijd van intussen zo’n 50 jaar bijna industrieel erfgoed noemen. Zo wordt het almaar moeilijker de nodige reserveonderdelen te vinden voor de stokoude toestellen.

Wie de C-130 al groot vond: de A400M is een nog veel grotere kolos. De nieuwe NH90-helikopter van de luchtmacht past zonder veel problemen in de cargoruimte van het toestel. Het nieuwe militaire vrachtvliegtuig – dat uitgerust is met verschillende afweersystemen, zodat het ook boven vijandig gebied kan vliegen – kan in plaats van 20 ton bijna 40 ton aan vracht aan. Het is met een snelheid van 780 kilometer per uur bovendien bijna 200 kilometer per uur sneller dan de C-130, en heeft een veel groter bereik. België kocht in totaal zeven exemplaren.

Het toestel is met z’n 43 meter overigens zo groot dat het in geen enkele vliegtuighangar op de militaire luchthaven van Melsbroek past. Er wordt daarom op dit eigenste moment gebouwd aan een volledig nieuwe onderhoudshangar. Die moet ten laatste begin volgende zomer klaar zijn.