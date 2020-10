Man overleden na ongeval net voor Antwerpse Ring op E313

Bij een ongeval op de aansluiting van de E313 met de Antwerpse Ring is vrijdagmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen. Door het ongeval zit het verkeer op de E313 vanuit Hasselt in de knoop.

Het ongeval gebeurde vrijdagmorgen iets voor 4 uur. In Antwerpen-Oost, op de aansluiting van de E313 met de Antwerpse Ring, reed een vrachtwagen er in op een auto. Dat zegt de federale politie. Bij het ongeval liet een man het leven.

Door het ongeval was de aansluiting naar de Ring richting Gent aanvankelijk volledig afgesloten. Omstreeks 6.30 uur leidde dat op de E313 al tot een wachttijd van 50 minuten. Rond kwart over zeven kon de weg er wel vrijgemaakt worden, maar intussen zit de ochtendspits zwaar in de knoop.

Er staat een file van voor Massenhoven op de E313. Ook op de E34 is het aanschuiven van voor Oelegem. Je verliest er meer dan een uur.