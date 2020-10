Glenn Martens wordt creatief directeur van Diesel

Alweer een Belg die een zevenmijlssprong maakt in de modewereld. Bruggeling Glenn Martens (37) gaat aan de slag als creatief directeur van het merk Diesel.

Hij zal er de collecties ontwerpen, maar ook de communicatie en huisstijl superviseren. Martens was sinds 2013 het creatieve brein bij het Parijse modelabel Y/Project. Hij mixte er street­wear met conceptuele mode, gaf het label een nieuwe push en kreeg Rihanna in zijn fanclub.

Hij studeerde aan de Antwerpse modeacademie en was daar amper afgestudeerd toen hij als junior ontwerper bij Jean Paul Gaultier mocht beginnen. Hij kreeg ook twee keer de Franse Andam-modeprijs (2017 en 2020). In een interview met deze krant omschreef hij zijn stijl als ‘streetwear die hand in hand gaat met een grote portie historische romantiek.’ Martens werkte al in 2018 met Diesel samen voor een capsulecollectie en is dus geen onbekende voor Renzo Rossi, de baas van het overkoepelende modebedrijf OTB. Naast Diesel zitten daar ook labels als Maison Margiela en Marni.

Diesel was een jaar of tien geleden heel erg aanwezig als duurder denim- en streetwearmerk, en koketteerde met een eerder stout imago. De laatste jaren is het wat stil geworden rond het merk.