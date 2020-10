Na veertig jaar keert Stanley Kubricks The shining terug naar de bioscoop. Voor het eerst kun je zo in België op groot scherm de volle 144 minuten van Jack ­Nicholsons waanzin aan­schouwen.

‘Here’s Johnny!’ Toen The shining in België in première ging op 6 november 1980 was dat in een verkorte versie van 119 minuten. Stanley Kubrick had de film voor de Europese markt met 25 minuten ingekort, waarbij vooral scènes sneuvelden die plaatsvonden buiten het Overlook Hotel.

De reden was dat de film, intussen een horrorklassieker, aanvankelijk niet goed was ontvangen. Hollywoodstudio Warner Bros. had met name klachten over de lengte van de film. Het Europese publiek miste zo onder andere een scène waarin Wendy op een groepje skeletten botst in de hotellobby.

Nu de film zijn veertigste verjaardag viert, brengt Warner hem op 28 oktober naar het grote scherm in zijn oorspronkelijke ­glorie – een primeur voor ons land. Er werd een 4K-scan gemaakt van het oorspronkelijke 35mm-cameranegatief. Regisseur Steven Spielberg, die ooit de film A.I. overnam van Kubrick, hield daarbij een oogje in het zeil. Dat deed hij samen met Leon Vitali, jarenlang de persoonlijke assistent van Kubrick (en acteur in diens Barry Lyndon)