Proximus en Orange weren Huawei bij aanleg 5G-netwerk

Telecom-operatoren Proximus en Orange kiezen voor de uitrol van het 5G-netwerk in ons land beiden voor het Finse Nokia, samen met het Zweedse Ericsson. De Chinese concurrenten Huawei en ZTE grijpen naast de contracten.

Dat blijkt uit mededelingeb van Orange en Proximus. Beide bedrijven willen ook een upgrade van de reeds bestaande 2G, 3G en 4G-netwerken uitvoeren. Die netwerken zijn gebouwd door de Chinese bedrijven, maar de jongste jaren was de tegenstand daartegen gegroeid.

De Europese Commissie waarschuwde in januari waarschuwde al voor leveranciers met een ‘hoog risico’, een verwijzing naar Chinese telecomgiganten. Met de Europese instellingen en Navo-hoofdkwartieren is ons land een mogelijk doelwit voor spionage. De Nationale Veiligheidsraad legde daarom strengere regels op om een sterkere positie van Chinese bedrijven te vermijden.

In de mededelingen van vanmorgen verwijzen Orange en Proximus zelf niet naar de spionagediscussie. Proximus, dat al een beperkt 5G-netwerk heeft op locaties als Brussels Airport, meldt dat aan de keuze ‘een grondig en competitief selectieproces gebaseerd op technologische, operationele, financiële en milieugerelateerde criteria’ is voorafgegaan.

Orange wijst er wel op dat Nokia voor de uitrol van 5G zal verder werken op het bestaande kernnetwerk, aangeleverd door Ericsson. Een precieze timing is niet meegedeeld. De uitrol is ‘afhankelijk van de frequentiebeschikbaarheid en de opgelegde restricties betreffende elektromagnetische velden’, klinkt het.

‘Duurzaam netwerk’

Volgens Orange is een aanpassing van het bestaande netwerk nodig. ‘Die evolutie is noodzakelijk om de best mogelijke connectiviteit te garanderen en verzadiging op de bestaande netwerken voor Orange klanten te voorkomen, maar ook om bedrijven de kans te geven om volop gebruik te maken van de industriële mogelijkheden die 5G biedt.’

Proximus spreekt van de ‘opbouw van een geavanceerd, open, betrouwbaar en duurzaam mobiel netwerk voor het hele land.’

‘Regelgeving respecteren’

In juli meldde Orange nog dat er ‘voorlopig’ geen reden was om de bestaande samenwerking met Huawei te wijzigen. ‘Zowel wij als zij moeten aan alle Belgische regels en voorschriften voldoen en we zullen dat ook blijven doen als deze regel­geving verandert.’ Ook Proximus zei ‘op elk moment de geldende regel­geving te respecteren.’

Telenet, het moederbedrijf van telecombedrijf Base, heeft nog geen keuze gemaakt over de toewijzing van het contract voor de bouw van een 5G-netwerk.

Internationaal

Ook in andere Westerse landen neemt de druk op telecombedrijven toe om niet langer met Huawei of ZTE samen te werken. Zo koos het Britse BT ook al voor Nokia. In Duitsland is er ook strengere wetgeving op komst. Frankrijk zou, volgens bronnen van Reuters, Huawei tegen 2028 volledig verbannen willen hebben. De VS dreigden er zelfs mee geen inlichtingen meer te delen met bondgenoten die voor de ontwikkeling van 5G met de Chinezen in zee zouden gaan.