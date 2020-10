Ontvoerde Franse vrouw na vier jaar vrijgelaten in ‘ruil’ voor jihadisten

Gewapende groeperingen in Mali hebben voormalig oppositieleider Soumaila Cisse vrijgelaten, net als een Franse hulpverleenster die al vier jaar werd vastgehouden, en twee Italiaanse gijzelaars. De Malinese overheid zou in ruil een honderdtal jihadisten hebben laten gaan.

De Malinese autoriteiten lieten donderdagavond weten dat Sophie Pétronin weer vrij was. De nu 75-jarige Franse werd in 2016 ontvoerd door jihadisten die in het noorden van het Afrikaanse land actief zijn.

Soumaïla Cissé, voormalig leider van de oppositie en drie keer tweede bij presidentsverkiezingen, werd op 25 maart ontvoerd terwijl hij campagne voerde in een gebied waar veel aan Al-Qaeda gelieerde rebellen actief zijn. Daarnaast zijn ook nog twee Italiaanse gijzelaars vrij.

Details over de omstandigheden van de vrijlating zijn niet officieel bekendgemaakt. Maar maandag lekte wel al uit dat in het kader van de onderhandelingen meer dan 100 jihadistische rebellen zijn vrijgelaten.

Mali kampt al sinds 2012 met een veiligheidscrisis. Een groot deel van Mali staat onder de controle van gewapende groeperingen. In augustus maakte een militaire staatsgreep een einde aan het bewind van president Ibrahim Boubacar Keïta. De nieuwe Malinese president, Bah N’Daw, presenteerde ruim een week geleden een nieuwe premier.