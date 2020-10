Gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen nadert de 3.000

Gemiddeld werden er tussen 29 september en 5 oktober dagelijks 2.915,9 besmettingen per dag geregistreerd in ons land dat is bijna 72 procent meer dan een week eerder. Het sterftecijfer steeg met bijna 50 procent naar 12,1 in die periode. De voorbije week steeg het aantal ziekenhuisopnames met 38,6 procent naar gemiddeld 96 mensen per dag.

Tussen 29 september en 5 oktober zijn in België dagelijks gemiddeld 2.915,9 nieuwe coronabesmettingen bevestigd, zo blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met 72 procent in vergelijking met de zeven dagen daarvoor. Dat brengt het totale aantal mensen dat in ons land positief testte op 143.596.

Zo’n 10.126 personen zijn in België aan covid-19 bezweken. Tussen 29 september en 5 oktober stierven dagelijks gemiddeld 12 mensen aan het virus.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld elke dag ruim 96 nieuwe patiënten opgenomen. Volgens de meest recente cijfers worden 1.110 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-patiënten, van wie er 213 intensieve zorgen nodig hebben.

Gemiddeld werden er tussen 29 september en 5 oktober 36.600 tests afgenomen. Daarvan was 8,2 procent positief waarmee de positiviteitsratio met 2,6 procent stijgt ten opzichte van een week eerder.

In een poging de stijgende cijfers af te remmen, treden vanaf vandaag nieuwe coronamaatregelen in werking. Het referentiecijfer – dat aanduidt met hoeveel mensen je individueel nauw contact mag hebben buiten de mensen in je huishouden – ligt vanaf vandaag op drie. Op café gaan mag nog met maximaal vier per tafel. Voor huishoudens van meer dan vier personen is er nog een uitzondering. De cafés moeten sluiten om 23 uur. Privébijeenkomsten worden beperkt tot vier gasten.Buiten zijn alleen niet-georganiseerde samenscholingen van maximaal vier toegelaten. Lees meer over de nieuwe maatregelen hier.