‘Proximus en Orange vervangen Huawei door Nokiatechnologie voor 5G-netwerk’

Huawei-technologie bij onze telecomnetwerken zou geleidelijk aan vervangen worden door Nokia. Dat meldt Reuters. Dat ligt in lijn met de verwachtingen want in juni van dit jaar heeft de Nationale Veiligheidsraad (NVR) beslist om beperkingen in te voeren om ‘niet-wenselijk’ gebruik van de infrastructuur te voorkomen. Chinese leveranciers zoals Huawei en ZTE zullen daardoor geen kritische 5G-infrastructuur kunnen leveren aan ons land.

De telecomnetwerken Orange en Proximus zouden door politieke beleidsmakers onder druk gezet zijn om afstand te nemen van Chinese leveranciers, weet Reuters. Met de Europese uitrol van 5G voor de deur, gaan de telecomnetwerken nu in zee met het Europese Nokia. Ook Luxemburg zou voor zijn telecominfrastructuur overschakelen op het Finse technologiebedrijf.

Een recent rapport wees uit dat het 4G-netwerk in België bijna volledig in handen van China is. Dat is problematisch, want de Europese instellingen en Navo-hoofdkwartieren maken van ons land een mogelijk doelwit voor spionage. Hoewel het Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB) geen concrete aanwijzingen van spionagedreiging vond, legde de Nationale Veiligheidsraad wel al strenge regels vast. Toen werd al duidelijk dat er voor Huawei geen hoofdrol in de Belgische 5G-infrastructuur weggelegd zou zijn. Die regels kwamen er nadat de Europese Commissie in januari waarschuwde voor leveranciers met een ‘hoog risico’. Daarmee doelen ze op leveranciers die ‘onder invloed kunnen staan van inmenging van een niet-EU-land.’

Ons land stond bovendien onder druk van de Amerikanen, die verwikkeld zijn in een handelsoorlog met China. Washington dreigde ermee geen inlichtingen meer te delen met bondgenoten die voor de ontwikkeling van 5G met de Chinezen in zee zouden gaan.

Een maand eerder kondigde Nokia al aan dat het voor de uitrol van 5G in het Verenigd Koninkrijk een deal had gesloten met BT, de grootse telecomoperator van het land. Ook andere Europese landen bekijken momenteel hoe ze 5G zullen uitrollen. Zo zou er strengere wetgeving op komst zijn in Duitsland. Frankrijk zou, volgens bronnen van Reuters, Huawei tegen 2028 volledig verbannen willen hebben.