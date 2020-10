Katholiek onderwijs wil code oranje aanpassen

Geen halftijds afstandsonderwijs in code oranje, maar alle leerlingen voltijds op school. Dat voorstel legt Katholiek ­Onderwijs Vlaanderen op tafel.

‘Na signalen van onze schooldirecteurs pleiten we voor een herziening van de oranje code’, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van de grootste onderwijskoepel.

Nu worden leerlingen in de tweede en derde graad secundair in code geel altijd op school verwacht. Als er naar code oranje geschakeld wordt, verandert dat. Dan zijn ze nog maar een op de twee weken welkom. ‘De virologen concluderen dat de scholen een veilige omgeving zijn. We moeten ons afvragen wat de meerwaarde is als leerlingen de helft van de tijd thuis zouden zitten’, aldus Boeve. ‘We weten intussen hoe groot de pedagogische impact van afstandsonderwijs is. Daarnaast neemt de kans op besmetting net toe als ze in die weken afspreken met vrienden.’

De kritiek op de kleurcodes in het onderwijs groeit. Verschillende gemeenten waarschuwden al dat de huidige kleurcodes tot een wildgroei aan scenario’s leiden. Het onderwerp staat volgende week, tijdens het overleg tussen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de koepels, op de agenda. De minister lijkt alvast niet gewonnen voor het idee. ‘De scholen kennen code geel en doen het prima. Laten we het daarbij houden. De oranje kleurcode aanpassen: dat lijkt me pas een uitholling van het systeem.’