Experimenteel België speelt gelijk tegen Ivoorkust

Een experimenteel elftal van Rode Duivels heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Ivoorkust. In een kansarme partij brak Batshuayi de ban in het begin van de tweede helft. Na een overtreding van debutant Bornauw zorgde Kessié kort voor het einde vanop de stip voor een billijk gelijkspel.

Een feest moest het worden. De blijde terugkeer van de fans bij wedstrijden van de nationale ploeg. De voetbalbond had aanvankelijk op 11.000 fans-in-bubbels gerekend. Maar de kaartenverkoop liep niet als een trein en toen de federale en de Brusselse regering verscherpte coronamaatregelen aankondigden, werd het toegelaten fans naar 7.000 gebracht. De bond liet weten 6.200 tickets te hebben verkocht maar uiteindelijk vonden slechts 4.600 fans de weg naar het Koning Boudewijnstadion. Het gevolg van het herfstige weer, van corona-angst, of van een combinatie van de twee?

De 4.600 dapperen moesten niet alleen regen, wind en een rist coronamaatregelen trotseren, ze kregen aanvankelijk ook weinig waar voor hun geld. De grootste vedetten zaten op de bank of op de tribune. Roberto Martinez had de wedstrijd uitgekozen om te experimenteren zoals hij dat nog nooit heeft gedaan in zijn vierjarige bewind als bondscoach.

De elf basisspelers kwamen aan 102 caps – nog geen tien gemiddeld per speler. Michy Batshuayi (30 caps) was de meest ervaren pion, Simon Mignolet (25 caps) droeg de aanvoerdersband. Zinho Vanheusden en Alexis Saelemaekers debuteerden, Brandon Mechele en Leandro Trossard mochten voor het eerst in de basis staan.

Met Mignolet, Mechele en ook Hans Vanaken droeg het experimentele Duivels-elftal een blauw-zwarte schijn. Vanaken nam zijn positie centraal in het elftal als een handschoen in. Brandon Mechele speelde comfortabel in het midden van een verdediging met drie. Mignolet onderscheidde zich door ver buiten de zestien met zijn achterspelers te combineren.

Een vierde Club-speler, Odilon Kossounou, startte op de bank bij Ivoorkust. De debuterende bondscoach Patrice Beaumelle begon wel met zijn beste elf. Maar net als bij België was het zoeken naar automatismen. Het was al bijna een jaar geleden voor ‘Les Éléphants’ een wedstrijd hadden gespeeld.

En dus kregen we een oefenmatch zoals oefenmatchen vaak zijn. Laag in tempo en arm aan kansen. Jérémy Doku speelde nog eens in Brussel, maar de aanwinst van Rennes werd weinig in het spel betrokken. Naar het beeld van zijn wedstrijd tegen IJsland, die we vooral vanwege zijn doelpunt hebben onthouden.

Bij de Belgen had Leandro Trossard er het meeste zin in. Met het nummer tien van Eden Hazard op zijn rug wrong hij zich langs twee Ivorianen en bood hij Michy Batshuayi een goeie schietkans aan. De poging van Batsman werd echter afgeblokt.

Michy Batshuayi bewees nog eens dat hij geen targetman is. Zijn kaatswerk met de rug naar doel leidde nergens toe. En zijn plotse inval om een vrije trap te nemen, knap afgedwongen door Trossard, was nog slechter. De Palace-aanvaller knalde veel te hard over.

Vanheusden en Saelemaekers debuteerden met wisselend succes. De Milan-speler pakte uit met een dramatische poging op afstand, Vanheusden kon een keer Hans Vanaken in het straatje sturen, maar verloor ook een paar keer sullig de bal.

Het debuterende duo deed het wel goed in de aanloop naar het doelpunt van de Belgen. Vanheusden bediende Saelemaekers die Batshuayi voor doel afzonderde. In de box zijn er weinig sterker dan ‘Batsman’. In twee tijden verschalkte hij Sylvain Gbohouo en scoorde hij zijn negentiende goal in zijn 31ste wedstrijd voor de Rode Duivels.

Het doelpunt zou het hoogtepunt van de avond worden. Na de obligate wissels was Ivoorkust de sterkste ploeg. En na een penaltyfout van Sebastiaan Bornauw wegens truitjetrek mocht Milan-speler Franck Kessié de 1-1 scoren. Hendrik Van Crombrugge, die bij zijn eerste actie had uitgepakt met een schitterende save op Pépé, was geklopt. Door het gelijkspel komt een einde aan een reeks van twaalf zeges van de Duivels. Zaterdag wacht Engeland in de Nations League in een leeg Wembley.

